ПОДКАСТ | Плохие кредиты: как не попасться на их удочку
Что такое “плохой“ кредит и что именно делает его таковым?
В пятом выпуске подкаста мы говорим о разного рода кредитах: автолизинг, кредитки, рассрочки и т.д. Затронем рекомендации, которые следует учесть в покупке машины. А главное, поговорим о том, что делать, если уже стоишь обеими ногами в долговой яме.
Многие из нас бояться кредитов, как огня, а другие не представляют себе шоппинг без кредитной карточки.
Как понять, какой кредит «дорогой“ и стоит ли его опасаться?
Дорогими считаются кредиты, маржа которых превышает процентную ставку жилищного кредита без учета Еврибора, о котором мы говорили в прошлом выпуске.
Все ли дорогие кредиты одинаково плохие?
Нет, если ты понимаешь цель данного кредита, его влияние на твой бюджет и имеешь план его погашения. Если кредит был взят бездумно, то и последствия могут быть очень неприятными.
Автолизинг – как мне понять, что я поступаю рационально?
Покупка машины – это, как правило, событие, где наша импульсивная сторона может с легкостью победить рациональную. Как и в любых бюджетных практиках, здесь есть свои рекомендации о том, как уместиться в «здоровые“ рамки и купить машину, которая будет тебе по карману.
Почему мы часто себя обманываем, когда покупаем предметы или технику в рассрочку?
Если вещь покупается в рассрочку, это чаще всего говорит о том, что она на самом деле нам не по карману. Но ситуацию можно исправить.
Кредитная карточка – это подруга или заманушка?
У кредитной карты есть множество разных бонусов, но за всем этим скрывается дорогой кредит, годовая маржа которого может достигать отметки в 18% и выше.
Однако и кредитную карту можно использовать с умом, если понимать, как она работает.
Если долги уже накопились, что делать и куда бежать?
Для таких ситуаций есть набор определенных рекомендаций, которые помогут начать действовать в направлении погашения задолженностей. Ни в коем случае нельзя оставаться с проблемой наедине, а заручиться поддержкой близких.
Подробнее обо всем этом в новом выпуске, приятного прослушивания!