ПОДКАСТ | Плохие кредиты: как не попасться на их удочку

Как понять, какой кредит «дорогой“ и стоит ли его опасаться?

Дорогими считаются кредиты, маржа которых превышает процентную ставку жилищного кредита без учета Еврибора, о котором мы говорили в прошлом выпуске.

Все ли дорогие кредиты одинаково плохие?

Нет, если ты понимаешь цель данного кредита, его влияние на твой бюджет и имеешь план его погашения. Если кредит был взят бездумно, то и последствия могут быть очень неприятными.

Автолизинг – как мне понять, что я поступаю рационально?

Покупка машины – это, как правило, событие, где наша импульсивная сторона может с легкостью победить рациональную. Как и в любых бюджетных практиках, здесь есть свои рекомендации о том, как уместиться в «здоровые“ рамки и купить машину, которая будет тебе по карману.

Почему мы часто себя обманываем, когда покупаем предметы или технику в рассрочку?

Если вещь покупается в рассрочку, это чаще всего говорит о том, что она на самом деле нам не по карману. Но ситуацию можно исправить.

Кредитная карточка – это подруга или заманушка?

У кредитной карты есть множество разных бонусов, но за всем этим скрывается дорогой кредит, годовая маржа которого может достигать отметки в 18% и выше.

Однако и кредитную карту можно использовать с умом, если понимать, как она работает.

Если долги уже накопились, что делать и куда бежать?

Для таких ситуаций есть набор определенных рекомендаций, которые помогут начать действовать в направлении погашения задолженностей. Ни в коем случае нельзя оставаться с проблемой наедине, а заручиться поддержкой близких.

Подробнее обо всем этом в новом выпуске, приятного прослушивания!