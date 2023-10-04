Роналду вновь пытаются засудить за изнасилование
Модель, обвинявшая Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году и получившая от него $375 тыс., решила подать апелляцию на решение судьи, отклонившей ее иск к футболисту в прошлом году.
Адвокаты модели Кэтрин Майорги, обвинявшей Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году, подали апелляцию на решение прекратить расследование в отношении футболиста. Об этом сообщает Sky Sports.
Адвокаты Майорги рассчитывают возобновить дело по иску, впервые поданному в 2018 году в штате Невада.
Майорга в 2009 году заявила, что Роналду изнасиловал ее в гостиничном номере в Лос-Анджелесе. Футболист обвинения отверг, однако впоследствии заключил с моделью соглашение о неразглашении, по которому она получила $375 тыс.
В 2017 году Spiegel опубликовал статью об этом деле, основанную на документах, полученных с «портала осведомителей Football Leaks“. Майорга решила, что соглашение о неразглашении было нарушено, и подала новый иск, который в июне прошлого года судья Дженнифер Дорси отклонила по причине недобросовестного поведения адвоката модели Лесли Марка Стовалла и использования украденных конфиденциальных документов.
Стовалл в 2021 году также пытался отсудить у Роналду $25 млн от имени Майорги за клевету и нарушение соглашения о неразглашении.
Теперь адвокаты модели попытаются доказать, что судья Дорси приняла ошибочное решение, отказавшись приобщать соглашение о конфиденциальности к делу в качестве доказательства.
Роналду 38 лет, с этого года он выступает в чемпионате Саудовской Аравии.
Источник - РБК
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