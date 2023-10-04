Роналду вновь пытаются засудить за изнасилование

Адвокаты модели Кэтрин Майорги, обвинявшей Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году, подали апелляцию на решение прекратить расследование в отношении футболиста. Об этом сообщает Sky Sports.



Адвокаты Майорги рассчитывают возобновить дело по иску, впервые поданному в 2018 году в штате Невада.



Майорга в 2009 году заявила, что Роналду изнасиловал ее в гостиничном номере в Лос-Анджелесе. Футболист обвинения отверг, однако впоследствии заключил с моделью соглашение о неразглашении, по которому она получила $375 тыс.



В 2017 году Spiegel опубликовал статью об этом деле, основанную на документах, полученных с «портала осведомителей Football Leaks“. Майорга решила, что соглашение о неразглашении было нарушено, и подала новый иск, который в июне прошлого года судья Дженнифер Дорси отклонила по причине недобросовестного поведения адвоката модели Лесли Марка Стовалла и использования украденных конфиденциальных документов.



Стовалл в 2021 году также пытался отсудить у Роналду $25 млн от имени Майорги за клевету и нарушение соглашения о неразглашении.

