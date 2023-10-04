ОФИЦИАЛЬНО | В следующем сезоне Отт Тянак будет выступать за команду Hyundai

В конце прошлого года Тянак покинул Hyundai и подписал однолетний контракт с M-Sport. Теперь эстонский раллист вернется в Hyundai, за которую он выступал с 2020 по 2022 год.

„Я очень рад снова выступать за Hyundai в следующем году. С тех пор как мы расстались ровно год назад, команда усердно работала над новой технической частью. У Hyundai есть четкое видение и цели на будущее, и это убедило меня снова объединить усилия. Я также с нетерпением жду возможности поработать с Сирилом Абитбулем и Франсуа-Ксавье Демезоном, поскольку их опыт и знания, несомненно, принесут большую пользу всей команде. Наша цель – выиграть титулы, и благодаря новой структуре у нас есть инструменты для ее достижения. Поехали!“ - сказал Тянак в пресс-релизе Hyundai.

В беседе с корреспондентом “М-Спорт“ эстонец сказал: “Этот год с M-Sport пролетел очень быстро. Я горжусь тем, что нам удалось выиграть два ралли у таких больших команд и бороться за титул в начале сезона. Это тяжелый спорт, и, к сожалению, мы слишком часто терпели неудачи, но все упорно работали, чтобы дать нам максимальный шанс, и я очень благодарен! Я желаю всей семье M-Sport всего наилучшего в следующем сезоне и надеюсь, что мы сможем рассчитывать на хорошую борьбу“.

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