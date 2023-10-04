Юри Ратас об упреках премьер-министра: не плачься, Кая!

Юри Ратас ответил на сетование Каллас, сказав, что премьер-министр не в состоянии признать свои ошибки.

„Не плачься, Кая! Вчерашняя передача на Vikerraadio “В студии премьер-министр“ вновь стала красноречивым примером поведения Кайи Каллас, когда “виноваты другие“, а шкодница не способна признать свои ошибки ни перед собой, ни перед другими.

Она препирается с президентом Карисом, учит журналистов задавать вопросы, обвиняет в своих ошибках оппозицию и говорит, что во всех грехах мира виноват Юри Ратас. Вчера сюда добавилась еще Керсти Кальюлайд, которая получила свое, потому что прессе, помимо каверзных вопросов, нужно было, по мнению Каи, видеть вину и в поведении Керсти Кальюлайд. Остается только ждать, получат ли взбучку в следующей передаче президенты Ильвес или Рюйтель“, - написал Ратас в Facebookis.

Во вчерашней радиопередаче Кая Каллас отметила, что СМИ могли бы придерживаться одних и тех же стандартов по отношению к политикам при рассмотрении различных дел, и что по сравнению со связью ее мужа Арво Халлика с компанией, которая вела бизнес в России, членству Керсти Кальюлайд в совете Alexela уделялось пропорционально очень мало внимания.

„Даже после того, как в середине июня была опубликована по этому поводу очень детальная статья (в Eesti Päevaleht — ред.), то никакого шума не возникло, что президент входит в принимающий решения орган компании, которая, по данным СМИ, импортирует из России топливо и помогает российской военной машине“, - заявила Каллас.

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