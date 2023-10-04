МОК не допустил россиян к участию в юношеской Олимпиаде-2024

„Если говорить о зимних юношеских Играх — 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо“, — сообщили в пресс-службе МОК.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в южнокорейском городе Канвондо. Во вторник, 3 октября, в Афинах был зажжен огонь грядущего турнира.

МОК проводит юношеские Олимпийские игры с 2010 года. Последние зимние юношеские Игры прошли в 2020 году в швейцарской Лозанне.

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