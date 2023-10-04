В Таллинне BMW сбил женщину на пешеходном переходе

Во вторник, в 01:54 произошла авария возле Тулика, 31 в Таллинне, где 26-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, ехавшая по тротуару на электросамокате, врезалась в бордюр и упала. Пострадавшую доставили в больницу.

В 14:21 произошла авария возле Мустамяэ теэ, 90а на улице Карьявялья в Таллинне, где 40-летняя женщина на легковом автомобиле BMW X3 Xdrive сбила 45-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

В 15:51 произошла авария на перекрестке улиц Техника и Вирмалисе в Таллинне, где 68-летний мужчина на микроавтобусе Peugeot Expert при совершении поворота направо столкнулся с двигавшимся по велосипедной дорожке электросамокатом под управлением 24-летнего мужчины. Самокатчика доставили в больницу.

В 21:30 на 34 км шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла произошла авария, в которой погиб человек. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

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