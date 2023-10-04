Все, что нужно для приготовления вкусного кофе в домашних условиях

Зерна, капсулы или молотый кофе?

Начнем с самого кофе. Хороший вкус кофе зависит как от искусства его приготовления, так и от зерен, из которых он сделан. Да, вы не ослышались, лучшие ароматы и вкусы получаются, когда вы предпочитаете готовить кофе из зерен. Если у вас дома есть кофеварка, например капсульная, DeLonghi кофемашина осталась без зерен, а вы забыли их купить, или вам надоело каждое утро молоть зерна для кофейника Chemex, вы можете пока воспользоваться уже молотым кофе или кофейными капсулами.

Кофейные капсулы незаменимы для капсульной кофемашины, и при ее использовании важно подобрать оптимальный сорт кофе в виде капсул, поскольку вкус кофейного напитка также зависит от сорта зерен, из которых он приготовлен. Кофейные капсулы выпускаются для различных видов кофейных напитков: эспрессо, латте и капучино.

Перед покупкой необходимо проверить, подходят ли выбранные капсулы для кофемашины, так как существуют различные их типы. Как правило, если у вас DeLonghi кофемашина , то к ней подходят капсулы Nespresso, Lavazza, Tassimo и ESE. Однако в зависимости от модели могут быть различия.

Какой кофе выбрать?

Независимо от того, какая у вас кофемашина, и от того, придется ли вам покупать кофейные капсулы или зерна, делайте свой выбор в зависимости от сорта кофе. Бариста рекомендуют выбирать кофе в зернах 100% арабики и молоть его перед приготовлением. Если у вас дома есть эспрессо-машина, которая сама перемалывает зерна, то это не составит труда, и вам останется только нажать кнопку, чтобы получить вкусный кофейный напиток.