Все, что нужно для приготовления вкусного кофе в домашних условиях
Для многих жителей Эстонии кофе является частью их утреннего распорядка дня. И большинство готовы пойти на многое, чтобы насладиться его наилучшим вкусом, сравнимым с качеством кофе в хорошей кофейне. Что нужно для приготовления вкусного кофе в домашних условиях? Узнайте это и начинайте каждое утро с лучших вкусовых ощущений!
Зерна, капсулы или молотый кофе?
Начнем с самого кофе. Хороший вкус кофе зависит как от искусства его приготовления, так и от зерен, из которых он сделан. Да, вы не ослышались, лучшие ароматы и вкусы получаются, когда вы предпочитаете готовить кофе из зерен. Если у вас дома есть кофеварка, например капсульная, DeLonghi кофемашина осталась без зерен, а вы забыли их купить, или вам надоело каждое утро молоть зерна для кофейника Chemex, вы можете пока воспользоваться уже молотым кофе или кофейными капсулами.
Кофейные капсулы незаменимы для капсульной кофемашины, и при ее использовании важно подобрать оптимальный сорт кофе в виде капсул, поскольку вкус кофейного напитка также зависит от сорта зерен, из которых он приготовлен. Кофейные капсулы выпускаются для различных видов кофейных напитков: эспрессо, латте и капучино.
Перед покупкой необходимо проверить, подходят ли выбранные капсулы для кофемашины, так как существуют различные их типы. Как правило, если у вас DeLonghi кофемашина, то к ней подходят капсулы Nespresso, Lavazza, Tassimo и ESE. Однако в зависимости от модели могут быть различия.
Какой кофе выбрать?
Независимо от того, какая у вас кофемашина, и от того, придется ли вам покупать кофейные капсулы или зерна, делайте свой выбор в зависимости от сорта кофе. Бариста рекомендуют выбирать кофе в зернах 100% арабики и молоть его перед приготовлением. Если у вас дома есть эспрессо-машина, которая сама перемалывает зерна, то это не составит труда, и вам останется только нажать кнопку, чтобы получить вкусный кофейный напиток.
Во-вторых, следует обратить внимание на обжарку кофе. Темная или светлая обжарка? Выбор должен основываться на вкусе, но если брать средний вкус, то можно сказать, что наиболее предпочтительны зерна светлой обжарки, так как они обладают естественной сладостью и легкой кислинкой. Настоящий гурман также предпочтет зерна, которые были обжарены недавно и не лежали долго на полках магазинов. Чтобы получить максимальную отдачу от обжаренных зерен, используйте их в течение 1,5 месяцев после обжарки.
Аксессуары для приготовления хорошего кофе
Для приготовления кофе необходима кофеварка или специальный кофейник (мока, Chemex и т.д.). Одним из наиболее удобных вариантов является полностью автоматическая кофемашина DeLonghi, которая делает всю работу за вас, но и различные фильтровые кофеварки и другие кофейники также являются хорошим выбором. Вы можете заказать различные кофемашины в Kaup24 и Hansapost и сэкономить свое драгоценное время, поскольку в этих интернет-магазинах можно выбрать лучшую машину из большого ассортимента.
Во-вторых, выбирайте кофе в зернах или капсулах по своему вкусу. По возможности отдавайте предпочтение свежеобжаренным зернам. Если вы хотите пить кофе с обезжиренным молоком, то в зависимости от машины приобретите либо кофейник для обезжиривания молока, либо специальный вспениватель, если в вашей машине его нет. Автоматические эспрессо-машины, как правило, не требуют никаких дополнительных приспособлений. Также следите за специальными предложениями в этой сфере.