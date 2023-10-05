АНОНС | На RusDelfi выходит новый подкаст о сексе „Поехали ко мне“

Ведущие подкаста - журналисты RusDelfi Мария Шевчук и Артур Изумрудов. „Поехали ко мне“ - это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.



Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии.

„Мне кажется, что тема секса все еще достаточно табуирована, поэтому о ней важно продолжать говорить, тем самым показывая, что это такая же нормальная часть жизни взрослых людей, как, например, работа или дружба. Чем больше мы говорим на табуированные темы, тем проще людям понимать друг друга, тем меньше мифов и дезинформации вокруг этой темы“, - считает автор идеи Мария Шевчук.

„В каждой стране и культуре есть свои уникальные особенности в отношении секса, - уверен соавтор Изумрудов, - нам интересно узнать, чем уникальна и самобытна Эстония в этом вопросе. К тому же в современном мире важно способствовать открытому и честному диалогу на темы, которые могут казаться пошлыми и непристойными. Это поможет создать более прогрессивное и понимающее общество“.



И хотя целью не является исключительно секс-просвет, но так или иначе эта тема красной нитью проходит через все выпуски. „Мы задаем глупые и стыдные вопросы нашим гостям, чтобы вам этого делать не пришлось!“ - описывают идею Мария.

За выпусками следите на странице RusDelfi, а также в социальных сетях. Первый выпуск уже в пятницу, 6 октября!

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