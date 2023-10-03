Кая Каллас посоветовала прессе больше внимания уделить связям Керсти Кальюлайд с топливной компанией Alexela

„Кальюлайд вошла в совет Alexela, хотя весь год писали в прессе, как Alexela закупает в России и импортирует топливо. И действительно, даже после того, как в середине июня была опубликована по этому поводу очень детальная статья (в Eesti Päevaleht), то никакого шума не возникло, что президент входит в принимающий решения орган компании, которая, по данным СМИ, импортирует из России топливо и помогает российской военной машине“, - заявила Каллас.

Как мы сообщали, в прошлую среду Керсти Кальюлайд, вошедшая в совет Alexela в апреле этого года, сообщила в социальных сетях, что больше не будет продолжать работать в совете компании Alexela. Она отметила, что причиной этого является то, что бизнес Alexela напрямую связан с Россией.

По словам Каллас, примечательно, что Кальюлайд не покинула совет в середине июня, когда в Eesti Päevaleht была опубликована статья об Alexela.

„Что я хочу сказать - меня распинают за действия делового партнера моего мужа, и в то же время по-другому относятся к президенту, который находится в органе управления компании. Вы никогда не спрашивали (Кальюлайд), как это возможно, что член совета компании узнает 26 сентября из СМИ, что Alexela продолжает работать в России и импортировать топливо, тогда как 19 июня газета Eesti Päevaleht рассказала об этом очень и очень подробно“, - добавила она.

По оценке Каллас, Кальюлайд покинула совет Alexela не потому, что нашла свой моральный компас, а, вероятно, потому, что у нее есть политические мысли, ориентированные на будущее.

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