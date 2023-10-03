СМИ: в Украине убит первый доброволец из Латвии(11)
В ходе боевых действий на территории Украины был убит военный волонтер из Латвии. Это первый известный случай гибели латвийского добровольца в российско-украинской войне, сообщает программа Латвийского телевидения “Панорама“.
Вместе с тем телеканал отмечает, что официального подтверждения о гибели латвийца не получено ни с украинской стороны, ни от латвийских властей. Также не сообщаются его имя и фамилия.
Возможно, он погиб на востоке Украины, где погиб доброволец из Эстонии, боец Иностранного легиона Танель Криггуль.
Как сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите, информация об этом поступила из посольства в Украине, но официального подтверждения от украинских властей пока не получено.
Как мы сообщали ранее, Криггуль погиб в ночь на субботу в районе города Лиман Донецкой области. Российский беспилотник попал в частный дом, где эстонский боец ночевал со своими товарищами.
Криггуль воевал на Украине с прошлого года.
В марте этого года под Бахмутом был убит первый эстонский доброволец, бывший офицер эстонской армии Иво Юрак.
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