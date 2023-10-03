ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (587-й день) | Выехавшим из Украины военнобязанным могут грозить штрафы. Байден провел переговоры с союзниками о поддержке Украины
Подводим итоги еще одного дня войны.
За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке. Россия нанесла по Украине 8 ракетных и 47 авиационных ударов, а также 27 раз обстреляла позиции ВСУ и другие цели из реактивных систем залпового огня (РСЗО), говорится в этом документе.
Кроме того, Россия атаковала Украину с юго-восточного направления с использованием около 7 ударных БПЛА типа Shahed-136/131, 4 из которых были уничтожены средствами ПВО Украины, указывает Генштаб ВСУ. По его информации, в результате этих атак есть погибшие и раненые среди мирного населения, пострадали частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
ВСУ продолжают наступательные действия на мелитопольском и бахмутском направлениях, отмечается далее в документе. На херсонском направлении, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) “Одесса“, силы обороны Украины “ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешные удары по тылам противника“, сказано в сводке.
По сообщению Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 станции РЭС и 4 артиллерийских средства противника, указано в сводке.
Российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область, сообщает глава облсовета Николай Лукашук в Telegram. По его данным, Воздушным силам ВСУ удалось сбить крылатую ракету и 13 беспилотников Shahed. В то же время несколько дронов смогли нанести удары. “К сожалению, есть и попадание на территории предприятия в Павлограде. Пострадали два производственных здания“, - написал Лукашук.
Над Брянской и Белгородской областями сбиты украинские беспилотники, заявили в российском Минобороны. Над Белгородской областью были также уничтожены три снаряда рекативных систем залпового огня, сообщили в ведомстве. Сведений о пострадавших и разушениях нет.
В распоряжении Минобороны США осталось 5,2 млрд на оказание военной помощи Украине, сообщает во вторник, 3 октября, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне. Указывается, что это остатки средств, выделенных Киеву год назад и что этой суммы должно хватить еще примерно на полгода.
Ранее оборонное ведомство США оповестило Конгресс о недостатке средств для замены вооружений, поставленных в Украину.
Один житель поселка Антоновка Херсонской области погиб в результате российского авиаудара, еще трое получили ранения, сообщил днем во вторник глава местной обладминистрации Александр Прокудин в Telegram. По его словам, под завалами домов могут еще находиться люди. По данным украинских властей, авиабомба попала в жилой дом.
Минобороны России не планирует проводить новую волну мобилизации, заявил глава ведомства Сергей Шойгу. “В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет“, - цитирует министра агентство “Интерфакс“. По его словам, у армии есть “необходимое количество военнослужащих“ для ведения войны против Украины.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло три нефтегазовые компании Китая - China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum (CNPC) - в перечень международных спонсоров войны, сообщается на сайте НАПК. “Три крупнейших китайских нефтегазовых компании продолжают реализовывать совместные проекты с Россией и финансировать стратегическую отрасль РФ уплатой своих значительных налогов“, - сказано в пресс-релизе.
Военнобязанных граждан Украины, легально выехавших из страны и оставшихся за границей, могут оштрафовать по возвращении. Об этом заявил в интервью изданию “Украинская правда“ глава украинского МВД Игорь Клименко. “Возможно, это будет штраф после возвращения из-за границы в Украину. Если нелегально выехали, то это уже будет уголовная ответственность“, - сказал он. По словам Клименко, в данный момент на государственном уровне обсуждаются детали ответственности граждан, выехавших за границу, а соответствующие изменения в законодательство будут внесены в ближайшее время.
Прокурор запросила для бывшей редактора российского Первого канала Марины Овсянниковой девять лет и шесть месяцев колонии общего режима по делу о “фейках“ об армии РФ. Из зала Басманного районного суда Москвы сообщает корреспондент “Медиазоны“. В октябре 2022 года Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста и покинула Россию, поэтому суд над ней проходит заочно.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях о посещении позиций украинских военнослужащих на купянско-лиманском направлении. Зеленский назвал его “одним из самых горячих направлений“, обсудил с военными оперативную ситуацию на поле боя и узнал о потребностях.
Минобороны России сообщило, что в районе аннексированного Крыма во вторник вечером была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун“.
„3 октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун“ по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова“, – говорится в сообщении военного ведомства.
«Губернатор“ Севастополя Михаил Развожаев написал в телеграме, что в Севастополе работала система ПВО, а на один из домов упали обломки беспилотника (в сообщении Минобороны об этом не упоминалось).
Россия применяет в Украине новые 122-мм иранские ракеты HE-FRAG семейства «Араш“, сообщает издание Bild со ссылкой на экспертов проекта Ukraine Weapons Tracker, которые заметили их на официальном видео Минобороны России.
„На днях Минобороны РФ опубликовало короткое видео из Украины, на котором видны иранские 122-мм ракеты HE-FRAG семейства «Араш“. ВС РФ используют их при стрельбе из реактивных систем залпового огня «Град“. На видео обратили внимание эксперты проекта UAWeapons. Всего две недели назад в Нью-Йорке президент Ирана Эбрахим Раиси отрицал, что Тегеран снабжает Москву оружием“, – пишет Bild.
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с союзниками для координации поддержки Украины, сообщает Белый дом. В совещании приняли участие премьер-министры Британии, Канады, Италии и Японии, президенты Румынии и Польши, глава МИД Франции, канцлер Германии, генсек НАТО, а также глава Еврокомиссии и председатель Европейского совета. По словам польского президента Анджея Дуды, в ходе разговора Байден заверил партнеров, что США будут продолжать поддерживать Украину.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
За сутки произошло 26 боевых столкновений;
Российские войска нанесли три ракетных удара и 80 авиационных ударов, а также совершили 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной;
На лиманском направлении украинские войска отразили около 10 атак российской армии в районе Макеевки Луганской области;
Армия РФ безуспешно пыталась восстановить утраченное положение в районе Андреевки в Донецкой области;
На авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области, на марьинском направлении — в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области;
Украинские войска продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении, а также наступательные (штурмовые) действия на бахмутском направлении;
В течение суток ВСУ нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ, и четыре удара — по зенитно-ракетным комплексам.
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