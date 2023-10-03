ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (587-й день) | Выехавшим из Украины военнобязанным могут грозить штрафы. Байден провел переговоры с союзниками о поддержке Украины

Над Брянской и Белгородской областями сбиты украинские беспилотники , заявили в российском Минобороны. Над Белгородской областью были также уничтожены три снаряда рекативных систем залпового огня, сообщили в ведомстве. Сведений о пострадавших и разушениях нет.

Российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область, сообщает глава облсовета Николай Лукашук в Telegram. По его данным, Воздушным силам ВСУ удалось сбить крылатую ракету и 13 беспилотников Shahed. В то же время несколько дронов смогли нанести удары. “К сожалению, есть и попадание на территории предприятия в Павлограде. Пострадали два производственных здания“, - написал Лукашук.

По сообщению Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 станции РЭС и 4 артиллерийских средства противника, указано в сводке.

ВСУ продолжают наступательные действия на мелитопольском и бахмутском направлениях, отмечается далее в документе. На херсонском направлении, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) “Одесса“, силы обороны Украины “ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешные удары по тылам противника“, сказано в сводке.

Кроме того, Россия атаковала Украину с юго-восточного направления с использованием около 7 ударных БПЛА типа Shahed-136/131, 4 из которых были уничтожены средствами ПВО Украины, указывает Генштаб ВСУ. По его информации, в результате этих атак есть погибшие и раненые среди мирного населения, пострадали частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке. Россия нанесла по Украине 8 ракетных и 47 авиационных ударов, а также 27 раз обстреляла позиции ВСУ и другие цели из реактивных систем залпового огня (РСЗО), говорится в этом документе.

В распоряжении Минобороны США осталось 5,2 млрд на оказание военной помощи Украине, сообщает во вторник, 3 октября, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне. Указывается, что это остатки средств, выделенных Киеву год назад и что этой суммы должно хватить еще примерно на полгода.

Ранее оборонное ведомство США оповестило Конгресс о недостатке средств для замены вооружений, поставленных в Украину.

Один житель поселка Антоновка Херсонской области погиб в результате российского авиаудара, еще трое получили ранения, сообщил днем во вторник глава местной обладминистрации Александр Прокудин в Telegram. По его словам, под завалами домов могут еще находиться люди. По данным украинских властей, авиабомба попала в жилой дом.

Минобороны России не планирует проводить новую волну мобилизации, заявил глава ведомства Сергей Шойгу. “В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет“, - цитирует министра агентство “Интерфакс“. По его словам, у армии есть “необходимое количество военнослужащих“ для ведения войны против Украины.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло три нефтегазовые компании Китая - China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum (CNPC) - в перечень международных спонсоров войны, сообщается на сайте НАПК. “Три крупнейших китайских нефтегазовых компании продолжают реализовывать совместные проекты с Россией и финансировать стратегическую отрасль РФ уплатой своих значительных налогов“, - сказано в пресс-релизе.