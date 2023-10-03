В России планируют значительно повысить визовый сбор для граждан ЕС

В документе говорится, что Министерство иностранных дел пошло на такой шаг в качестве ответной меры на решение стран Европы приостановить действие договоров об упрощенном визовом режиме с Россией.

Законопроектом предлагается увеличить стоимость российских виз до 50-300 долларов (до 47-286 евро) в зависимости от срочности и кратности визы.

В настоящее время сбор за оформление российской визы для граждан ЕС составляет 35 евро, а в случае срочного оформления — 70 евро.

МИД РФ также предлагает отменить все действующие льготы. Например, не нужно платить за визу, если цель поездки — встреча с близкими родственниками, получение срочной медицинской помощи или участие в похоронах близких людей. За визу также не платят школьники и студенты, которые едут на учебу или стажировку.

В законопроекте подчеркивается, что предложенные меры не скажутся на туристах, поскольку они могут въезжать в Россию по электронной визе для туристов, ее стоимость составляет около 52 долларов (около 50 евро).

Напомним, с 1 августа этого года Россия начала выдавать электронные визы гражданам 55 государств, в том числе Литвы, Латвии и Эстонии. Электронные визы в Россию выдаются по заявлению иностранного гражданина, которое нужно заполнить на сайте министерства иностранных дел России.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.