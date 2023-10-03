В России на свободу выходит легендарный киллер 90-х Саша Солдат

В сообщении суда отмечено, что Пустовалов «подлежит освобождению из мест лишения свободы в ноябре 2023 года“. Иск был рассмотрен в конце сентября, первым обратил внимание на него телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ.



В отношении бывшего киллера установлен административный надзор на 3 года и административные ограничения в виде: обязательной явки два раза в месяц в полицию, запрета выезда за пределы Москвы без разрешения органа внутренних дел, если это не связано с трудовой деятельностью поднадзорного лица; запрета пребывания вне дома с 22 до 6 часов, если это не связано с трудовой деятельностью поднадзорного лица.

Суд вынес такое решение, несмотря на то что за период отсидки на Пустовалова, как сообщал «Коммерсант“, было наложено 80 взысканий, восемь из которых — с водворением в карцер, 12 раз его помещали в штрафной изолятор (ШИЗО), два раза — в помещение камерного типа или в одиночную камеру. Все взыскания были погашены.



Александр Пустовалов, известный под прозвищем Саша Солдат, в начале 90-х состоял в Ореховской преступной группировке. Киллера задержали в 1999 году. По версии следствия, он убил около 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов. Среди его жертв был другой известный киллер Александр Солоник.



Саша Солдат пошел на сделку со следствием, раскаялся в содеянном и помог раскрыть ряд преступлений, что в результате отразилось на приговоре суда. В 2016 году Одинцовский городской суд признал его виновным еще в четырех убийствах. В целом ему назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы.

Что известно об Ореховской группировке