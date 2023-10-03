Главу МИД Швеции не пропустили в Украину на министерскую встречу ЕС

Не все 27 министров иностранных дел ЕС попали на неформальное заседание Совета ЕС в Киеве. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, награжденный российским орденом Дружбы, отказался с самого начала. А главы МИД Латвии и Польши Кришьянис Кариньш и Збигнев Рау не приехали из-за коронавируса.

Издание Korrespondent.net напоминает, что 2 октября в Киеве началась неформальная встреча министров Европейского Союза по иностранным делам, которая стала первой в истории за пределами ЕС. Глав МИД собрал в Киеве главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Евросоюз - это вопрос времени. И сейчас ключевая цель страны - начало переговоров по членству до конца 2023 года.

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