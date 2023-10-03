Министр культуры Хейди Пурга: Надеюсь, что все спортивные руководители Эстонии займут четкую позицию в поддержке Украины

В минувшую среду исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что сборные России до 17 лет будут допущены до участия в турнирах УЕФА. После этого решения футбольные федерации 12 стран подтвердили, что их юношеские сборные ни при каких обстоятельствах не будут играть с Россией и не примут участия ни в одном турнире, к которому будут допущены российские футболисты. В число этих стран входят Украина, Польша, Англия, Румыния, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия, Латвия, Литва и Ирландия.

По словам министра культуры Хейди Пурги, было четко выражено мнение, что российским и белорусским спортсменам не место на международной арене. “Ни позиция страны, ни моя позиция по этому вопросу не изменится. Эту позицию мы также высказали спортивным руководителям и призвали их принять меры по не допуску российских и белорусских представителей к соревнованиям. Я надеюсь, что все спортивные руководители Эстонии займут четкую позицию в поддержке Украины, как это сделало подавляющее большинство“, — сказала Хейди Пурга в интервью Delfi.

Пурга также исключила проведение в Эстонии международных соревнований с участием спортсменов из страны-агрессора. “Эстония не может допустить, чтобы спортсмены из стран-агрессоров соревновались с украинцами, которые должны в это время защищать свою страну и свободу“, — сказала она.

„Для России и спорт, и культура являются политическими инструментами. Они также используют участие своих спортсменов под нейтральным флагом в международных соревнованиях в национальной пропаганде, оправдывая тем самым свои политические решения. Поэтому мы не можем допустить никаких уступок по ограничениям, наложенным на российских и белорусских спортсменов. Наоборот, мы должны продолжать оказывать на них все возможное давление, чтобы война закончилась победой Украины“, — добавила Пурга.

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