В России исчезнет пиво „Балтика“, Tuborg и Carlsberg: европейский гигант запретил использовать все свои бренды

Один из крупнейших в мире производителей пива, датская компания Carlsberg, заявил об отзыве лицензий на все свои бренды у российской дочки, пивоваренной компании “Балтика“. Производитель назвал это ответом на захват бизнеса государством, так он квалифицирует передачу управления российским подразделением Росимуществу, передает „Радио Свобода“.