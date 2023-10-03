В России исчезнет пиво „Балтика“, Tuborg и Carlsberg: европейский гигант запретил использовать все свои бренды(6)
Один из крупнейших в мире производителей пива, датская компания Carlsberg, заявил об отзыве лицензий на все свои бренды у российской дочки, пивоваренной компании “Балтика“. Производитель назвал это ответом на захват бизнеса государством, так он квалифицирует передачу управления российским подразделением Росимуществу, передает „Радио Свобода“.
„Балтика“ владеет в России восьмью заводами, выпускающими пиво под более чем 50 торговыми марками, включая “Балтику“, Tuborg, Kronenbourg, Žatecký Gus, “Арсенальное“. Компания — второй по размеру производитель пива на российском рынке.
В июне была анонсирована продажа производителя за 200 миллионов евро неназванному покупателю. Сделка была сорвана указом президента России Владимира Путина, ввёдшим в российской компании внешнее управление.
В датской компании 3 октября заявили, что отказываются “быть принужденными к сделке на неприемлемых условиях, оправдывающих незаконный захват бизнеса“. “Балтике“ разрешено использовать запасы и материалы для производства отозванных брендов до 1 апреля.