СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: “Реал“ сразится с “Наполи“, а “Интер“ сыграет с “Бенфикой“

Центральным матчем вторника станет противостояние в группе С, где “Наполи“ сыграет с мадридским “Реалом“. Неаполитанцы с мадридцами стартовали в Лиге чемпионов с побед. В первом туре группы С „Наполи“ в гостях обыграли португальскую „Брагу“ 2:1, а „Реал“ на своем поле с трудом выиграл у „Униона“ из Берлина со счетом 1:0.

„Мы сыграем против одной из лучших команд Италии. Это будет напряженный матч в атмосфере, которая будет вдохновлять наших соперников. Нам нужно показать особую игру“, — сказал перед матчем главный тренер “Реала“ Карло Анчелотти.

“Реал“ два последних матча в национальном чемпионате выиграл со счетом 5:0, обыграв “Лас-Пальмас“ и “Жирону“, которая на тот момент лидировала в Ла Лиге. „Наполи“ в первенстве Италии два последних матча выиграл со счетом 8:1, обыграв “Удинезе“ и “Лечче“.

„Лига чемпионов - величайший турнир для клубов. Просто услышать гимн - это уже придает энергии на поле. Мы встречаемся с одним из самых титулованных клубов мира, который много раз выигрывал этот турнир. Это будет трудный матч“, — сказал главный тренер “Наполи“ Руди Гарсия.

В параллельном матче группы С немецкий “Унион“ сыграет дома с “Брагой“.

В группе D миланский „Интер“ сыграет с „Бенфикой“. Клубы из Милана и Лиссабона совсем недавно играли между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов 2022/23 и тогда „Интер“ выиграл с общим счетом 5:3.

В первом туре финалист Лиги чемпионов прошлого сезона сыграл вничью с „Реалом Сосьедад“ (1:1), а „Бенфика“ сенсационно уступила на своем поле „Зальцбургу“ (0:2).

В другом матче группы D „Реал Сосьедад“ сыграет в гостях с „Ред Булл“.

В группы А „Бавария“ сыграет в Дании против „Копенгагена“. Немецкий клуб в первом т ярком матче обыграл „Манчестер Юнайтед“ (4:3) и теперь может упрочить свое лидерство в группе. „Манчестер Юнайтед“ после поражения в первом туре нужно исправляться перед своими болельщиками в игре против „Галатасарая“.