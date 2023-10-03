Лига чемпионов: победа „Реала“ и сенсационные поражения команд из Англии

„Манчестер Юнайтед“ дважды выходил вперед в матче с “Галатасараем“, но потерпел сенсационное поражение (2:3). На 17-й минуте Расмус Хойлунд вывел хозяев вперёд, но через шесть минут Уилфрид Заха сравнял счёт. На 67-й минуте Хойлунд оформил дубль и снова вывел хозяев вперёд, а спустя 4 минуты “Галатасарай“ снова отыгрался. Гол забил Керем Актюркоглу.

На 77-й минуте Каземиро получил вторую жёлтую карточку и оставил хозяев поля в меньшинстве, но Икарди не реализовал пенальти. Через три минуты Икарди реабилитировался и установил окончательный счёт в матче.

В другом матче группы А “Копенгаген“ удивил мюнхенскую “Баварию“, когда Лукас Лерагер вывел датчан вперед в начале второго тайма. Однако немцы совершили камбэк и выиграли со счетом 2:1. Голы забили Джамал Мусиала на 67-й минуте и Матис Тель на 83-й минуте.

Лидеры группы C “Наполи“ и “Реал Мадрид“ провели захватывающую игру в Италии, в которой испанский клуб одержал победу со счетом 3:2. На 19-й минуте защитник Лео Эстигор вывел хозяев вперед, но спустя восемь минут мадридцы восстановили равенство благодаря голу Винисиуса Жуниора. На 34-й минуте Джуд Беллингем вывел “Реал“ вперед. На 54-й минуте Пётр Зелиньски реализовал пенальти и сравнял счет. Победный гол “Реала“ был забит на 78-й минуте, отличился Федерико Вальверде.

В другой игре этой же группы “Брага“ на выезде обыграла “Унион“ (3:2), проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2.

В группе B французский “Ланс“ сенсационно обыграл «Арсенал“ со счетом 2:1. Габриэль Жезус вывел гостей вперед на 14-й минуте, но голы Томассона и Элье Ваи принесли “Лансу“ неожиданную победу.

В другой игре этой группы “ПСВ“ и “Севилья“ сыграли вничью 2:2 в Нидерландах.

В группе D “Интер“ дома обыграл “Бенфику“, благодаря голу Маркуса Тюрама (1:0), а “Реал Сосьедад“ обыграл “Ред Булл“ 2:0 на выезде.

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