ЧП и криминал
03.10.2023, 18:11

ФОТО | Водитель пытался избежать столкновения с животным. Вот к чему это привело

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Во вторник утром вблизи села Кыо (Вильяндимаа) произошло ДТП, виновником которого стало выбежавшее на проезжую часть дикое животное.

По данным полиции, водитель автомобиля Škoda для избежания столкновения с животным был вынужден отвернуть, в результате чего он выехал с дороги и врезался в бетонный столб электропередачи.

К счастью, люди в ДТП не пострадали.

Передняя часть автомобиля сильно повреждена. Далее с аварией будет разбираться страховщик.

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