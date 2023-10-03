ФОТО | Водитель пытался избежать столкновения с животным. Вот к чему это привело

По данным полиции, водитель автомобиля Škoda для избежания столкновения с животным был вынужден отвернуть, в результате чего он выехал с дороги и врезался в бетонный столб электропередачи.

К счастью, люди в ДТП не пострадали.

Передняя часть автомобиля сильно повреждена. Далее с аварией будет разбираться страховщик.

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