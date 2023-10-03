03.10.2023, 18:11
ФОТО | Водитель пытался избежать столкновения с животным. Вот к чему это привело(4)
Во вторник утром вблизи села Кыо (Вильяндимаа) произошло ДТП, виновником которого стало выбежавшее на проезжую часть дикое животное.
По данным полиции, водитель автомобиля Škoda для избежания столкновения с животным был вынужден отвернуть, в результате чего он выехал с дороги и врезался в бетонный столб электропередачи.
К счастью, люди в ДТП не пострадали.
Передняя часть автомобиля сильно повреждена. Далее с аварией будет разбираться страховщик.
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