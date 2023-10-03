ООН: в Карабахе осталось не больше тысячи этнических армян

Миссия ООН прибыла в регион в воскресенье утром, главным образом для оценки гуманитарных потребностей.

В заявлении, опубликованном по итогам поездки, которую возглавил постоянный координатор ООН в Азербайджане вместе с другими высокопоставленными сотрудниками агентства, описываются результаты наблюдений членов миссии и их разговоров с оставшимися местными жителями.

По данным ООН, в Степанакерте (Ханкенди) нет никаких признаков повреждения общественных зданий. Также не было сообщений о случаях насилия в отношении гражданского населения после прекращения огня

Однако членов миссии изумило, насколько опустел город.

„Миссия была поражена тем, как стремительно местное население покинуло свои дома, и тем, какие страдания оно, должно быть, испытало, — говорится в заявлении. — Мы слышали от собеседников, что во всем Карабахском регионе осталось от 50 до 1000 этнических армян“.

Представитель службы спасения Нагорного Карабаха Хунан Тадевосян заявил в воскресенье, что число гражданских лиц, оставшихся в Степанакерте, можно «пересчитать по пальцам одной руки“.

В воскресенье Всемирная организация здравоохранения заявила, что более 100 тысяч этнических армян из Нагорного Карабаха перебрались в Армению.

Власти Армении сообщили, что к вечеру понедельника в Армению из Карабаха бежало более 100,5 тыс. человек из примерно 120 тысяч человек, живших там до последней военной операции Азербайджана.

На кадрах, показанных в выходные телеканалом Al Jazeera, видна пустая центральная площадь Степанакерта, заваленная мусором, брошенными детскими колясками и самокатами.

Миссия ООН также проследовала по Лачинскому коридору к пограничному переходу, не встретив по дороге гражданских автомобилей, которые бы направлялись в сторону Армении.

По словам членов группы, основываясь на беседах, которые им удалось провести, на данном этапе трудно определить, намерено ли местное население возвращаться в дальнейшем.