ООН: в Карабахе осталось не больше тысячи этнических армян(3)
По имеющимся данным, в Нагорном Карабахе осталось от 50 до 1000 этнических армян после того, как в последние дни более 100 тысяч жителей покинули его, сообщила первая за 30 лет миссия ООН в регионе.
Миссия ООН прибыла в регион в воскресенье утром, главным образом для оценки гуманитарных потребностей.
В заявлении, опубликованном по итогам поездки, которую возглавил постоянный координатор ООН в Азербайджане вместе с другими высокопоставленными сотрудниками агентства, описываются результаты наблюдений членов миссии и их разговоров с оставшимися местными жителями.
По данным ООН, в Степанакерте (Ханкенди) нет никаких признаков повреждения общественных зданий. Также не было сообщений о случаях насилия в отношении гражданского населения после прекращения огня
Однако членов миссии изумило, насколько опустел город.
„Миссия была поражена тем, как стремительно местное население покинуло свои дома, и тем, какие страдания оно, должно быть, испытало, — говорится в заявлении. — Мы слышали от собеседников, что во всем Карабахском регионе осталось от 50 до 1000 этнических армян“.
Представитель службы спасения Нагорного Карабаха Хунан Тадевосян заявил в воскресенье, что число гражданских лиц, оставшихся в Степанакерте, можно «пересчитать по пальцам одной руки“.
В воскресенье Всемирная организация здравоохранения заявила, что более 100 тысяч этнических армян из Нагорного Карабаха перебрались в Армению.
Власти Армении сообщили, что к вечеру понедельника в Армению из Карабаха бежало более 100,5 тыс. человек из примерно 120 тысяч человек, живших там до последней военной операции Азербайджана.
На кадрах, показанных в выходные телеканалом Al Jazeera, видна пустая центральная площадь Степанакерта, заваленная мусором, брошенными детскими колясками и самокатами.
Миссия ООН также проследовала по Лачинскому коридору к пограничному переходу, не встретив по дороге гражданских автомобилей, которые бы направлялись в сторону Армении.
По словам членов группы, основываясь на беседах, которые им удалось провести, на данном этапе трудно определить, намерено ли местное население возвращаться в дальнейшем.
Наблюдатели ООН отмечают, что для нормализации ситуации требуется укреплять доверие между сторонами, а это потребует времени и усилий ото всех вовлеченных сторон.
Во вторник в Ереван прибывает министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Ее визит призван подтвердить поддержку Армении со стороны Франции в связи с наплывом беженцев из Нагорного Карабаха.
В заявлении французского МИД говорится, что министр выразит поддержку суверенитета и территориальной целостности Армении со стороны Франции.
Катрин Колонна доставит в страну экстренную медицинскую помощь и встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Франция ранее объявила, что увеличивает объем помощи до 12,5 млн евро.
Между тем в минобороны России заявили, что в понедельник российские и азербайджанские войска в Нагорном Карабахе попали под огонь снайпера.
„В городе Степанакерт (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет“, — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны Азербайджана в понедельник заявило об ударе со стороны армянских сил, нанесенном с помощью беспилотников.
Армянские военные в тот же день обвинили Азербайджан в обстреле машины, перевозившей продовольствие для личного состава вооруженных сил Армении. В Баку эти сведения назвали „абсолютной ложью“.
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