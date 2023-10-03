ФОТО | Вернуть осетра в Балтийское море! В Нарве выпустили в реку 950 рыб(3)
В Нарве сегодня для восстановления популяции осетра в реку Нарову отправили 900 мальков и 50 крупных рыб со специальными метками. Поскольку в Балтийском море осетр пропал, то единственный способ вернуть его – выращивать в рыбопитомниках и выпускать. Событие прошло под руководством Эстонского центра охраны природы. Через 15 лет, по мнению специалистов, осетры смогут уже сами размножиться в таком объеме, что необходимости стимулировать рост популяции, не будет.
За перемещением рыбы будут наблюдать специалисты. Сейчас, по словам ихтиолога Мелиса Тамбетса из некоммерческой организации Eesti Loodushoiu keskus, которая занимается проектом восстановления популяции осетра, выпущенная в Нарову рыба пойдет в море, вырастит там, вернется на нерест, и лет через 15 размножится в достаточном количестве. „У каждой рыбы почти миллион икринок, но у этого вида рыб довольно долгое воспроизводство“, - объяснил ихтиолог.
Мелис Тамбетс назвал три важные причины, по которым осетр исчез из Балтийского моря. Во-первых, эти рыбы могут нереститься только в реках и на участках с сильным течением. А повсюду и в нашей стране, и в других странах построено много дамб, которые мешают рыбам нереститься. Также, рассказал ихтиолог, и в реках, и в море ухудшилось качество воды. И третья причина – слишком много ловили осетра, получился перелов.
Мальков осетра выращивали в Пылуласком рыбопитомнике, который сотрудничает с Eesti Loodushoiu keskus в проекте по восстановлению популяции этого вида рыб в Балтийском море.
Отпускали осетра в реку недалеко от Нарвского замка. Запуск рыбы в реку проходит не первый год. В мероприятии принял участие министр по вопросам климата Эстонии Кристен Михал.
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