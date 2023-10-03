ФОТО | Вернуть осетра в Балтийское море! В Нарве выпустили в реку 950 рыб

За перемещением рыбы будут наблюдать специалисты. Сейчас, по словам ихтиолога Мелиса Тамбетса из некоммерческой организации Eesti Loodushoiu keskus, которая занимается проектом восстановления популяции осетра, выпущенная в Нарову рыба пойдет в море, вырастит там, вернется на нерест, и лет через 15 размножится в достаточном количестве. „У каждой рыбы почти миллион икринок, но у этого вида рыб довольно долгое воспроизводство“, - объяснил ихтиолог.

Мелис Тамбетс назвал три важные причины, по которым осетр исчез из Балтийского моря. Во-первых, эти рыбы могут нереститься только в реках и на участках с сильным течением. А повсюду и в нашей стране, и в других странах построено много дамб, которые мешают рыбам нереститься. Также, рассказал ихтиолог, и в реках, и в море ухудшилось качество воды. И третья причина – слишком много ловили осетра, получился перелов.

Мальков осетра выращивали в Пылуласком рыбопитомнике, который сотрудничает с Eesti Loodushoiu keskus в проекте по восстановлению популяции этого вида рыб в Балтийском море.

Отпускали осетра в реку недалеко от Нарвского замка. Запуск рыбы в реку проходит не первый год. В мероприятии принял участие министр по вопросам климата Эстонии Кристен Михал.

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