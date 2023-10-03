Эстонский спортсмен завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по водно-моторному спорту

На трассе в Рогозьно фаворитами, наряду с эстонцами, были местные гонщики Себастьян Кецинский и Хенрик Синорацкий, а также итальянец Маттиа Кальцолари, впервые выступающий в классе F-125.

Тренировочные заезды, начавшиеся в субботу утром, показали, что гонка будет непростой, так как ветер усилился и стал порывистым. В гонке на время условия были очень непростыми, и Лембер, проехавший два быстрых круга, был вынужден притормозить на первом из них, чтобы не улететь вместе с болидом. Кальцолари выиграл гонку на время, опередив Лембера на 0,1 секунды, а Томас Мантрипп из Англии занял третье место. Марек Пееба финишировал пятым в гонке на время.

Условия не сильно изменились и для первой гонки. Кальцолари, начинавший с первого места, не смог стартовать, и Лембер вышел из первого поворота лидером, за ним следовали Кецинский и Мантрипп. На третьем круге болид Пеэба вылетела, и гонка была остановлена ​​красным флагом. Спортсмен не пострадал, болид переправили на берег, и гонку возобновили. Лембер удачно стартовал и вышел вперед. Кальцолари поднялся на третье место после Кецинского, а Мантрипп остался на четвертом месте. Гонка была завершена в том же порядке, но Кальцолари был оштрафован на один круг за нарушение правил на старте, в результате чего он опустился на девятое место.

Вторая гонка проходила в аналогичных условиях. Лембер стартовал лучше всех, а Кальцолари также отлично стартовал с девятого места и вышел из первого поворота третьим. Лембер уверенно лидировал, но позади него шла упорная борьба между Кечинским и Кальцолари, пока на последнем круге у Кечинского не отказал мотор и Кальцолари не обошел его и не финишировал вторым. Кецинский смог пройти последний круг с неисправным двигателем и занял третье место. Двигатель гоночного болида Пеэба не запустился на старте, и его удалось запустить только на последнем круге. Эстонец остался без результата.