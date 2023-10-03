Эстонский спортсмен завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по водно-моторному спорту
Сезон в классе болидов F-125 завершился чемпионатом Европы в небольшом городе Рогозьно (Польша). В соревнованиях участвовали два эстонских спортсмена - Йоонас Лембер, завоевавший серебряную медаль на чемпионате мира несколько недель назад, и Марек Пеэба, ставший чемпионом Европы на этих же соревнованиях в 2021 году.
На трассе в Рогозьно фаворитами, наряду с эстонцами, были местные гонщики Себастьян Кецинский и Хенрик Синорацкий, а также итальянец Маттиа Кальцолари, впервые выступающий в классе F-125.
Тренировочные заезды, начавшиеся в субботу утром, показали, что гонка будет непростой, так как ветер усилился и стал порывистым. В гонке на время условия были очень непростыми, и Лембер, проехавший два быстрых круга, был вынужден притормозить на первом из них, чтобы не улететь вместе с болидом. Кальцолари выиграл гонку на время, опередив Лембера на 0,1 секунды, а Томас Мантрипп из Англии занял третье место. Марек Пееба финишировал пятым в гонке на время.
Условия не сильно изменились и для первой гонки. Кальцолари, начинавший с первого места, не смог стартовать, и Лембер вышел из первого поворота лидером, за ним следовали Кецинский и Мантрипп. На третьем круге болид Пеэба вылетела, и гонка была остановлена красным флагом. Спортсмен не пострадал, болид переправили на берег, и гонку возобновили. Лембер удачно стартовал и вышел вперед. Кальцолари поднялся на третье место после Кецинского, а Мантрипп остался на четвертом месте. Гонка была завершена в том же порядке, но Кальцолари был оштрафован на один круг за нарушение правил на старте, в результате чего он опустился на девятое место.
Вторая гонка проходила в аналогичных условиях. Лембер стартовал лучше всех, а Кальцолари также отлично стартовал с девятого места и вышел из первого поворота третьим. Лембер уверенно лидировал, но позади него шла упорная борьба между Кечинским и Кальцолари, пока на последнем круге у Кечинского не отказал мотор и Кальцолари не обошел его и не финишировал вторым. Кецинский смог пройти последний круг с неисправным двигателем и занял третье место. Двигатель гоночного болида Пеэба не запустился на старте, и его удалось запустить только на последнем круге. Эстонец остался без результата.
Для двух последних гонок в воскресенье погода изменилась. Ветер утих, и опасных порывов больше не было. С самого начала третьей гонки Лембер снова стартовал лучше всех, но, воспользовавшись хорошими условиями, Кальцолари смог обогнать Лембера после первого поворота. Лембер сразу же начал преследовать итальянца, но шансов на обгон у него не было. Кальцолари выиграл гонку, Лембер стал вторым, а Синорацкий - третьим. У Пееба отказал двигатель, и он, стартовав с последнего места, в итоге финишировал пятым.
Последняя четвёртая гонка решала, кто станет чемпионом Европы - Лембер или Кальцолари. В последней гонке были засчитаны очки тройки лучших, и в случае равенства очков побеждала самая быстрая лодка. Команда Лембера также внесла некоторые изменения в болид в надежде добиться хорошей скорости. Кальцолари лучше всех стартовал и удерживал лидерство до конца. Вторым финишировал Лембер, третьим - Синорацкий. Пееба занял пятое место.
У Лембера и Кальцолари было по 1100 очков, и решающее значение имело самое быстрое время. Во всех четырех гонках Маттиа Кальцолари показал лучшее время по сравнению с последней гонкой, и таким образом молодой итальянский гонщик стал чемпионом Европы 2023 года. Йоонас Лембер, который хорошо провел гонку, завоевал серебряную медаль. Бронзовая медаль досталась польскому спортсмену Себастьяну Кецинскому. Марек Пеэба занял восьмое место.
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