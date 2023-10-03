На выходных стартуют Ралли Сааремаа: как получить удовольствие и не попасть в беду

Советы зрителям

СМОТРИТЕ РАЛЛИ С ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ

Строго запрещается находиться в зонах, отмеченных знаком KEELUALA (запретная зона). Смотреть ралли можно только в предназначенных для этого зонах.

СОБЛЮДАЙТЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ОХРАННИКОВ

Следует беспрекословно подчиняться распоряжениям всех охранников. Если организаторы получат от них или от нулевых автомобилей информацию, что провести заезд безопасно невозможно, этот заезд просто отменят. Если вы увидите, что кто-то из зрителей ведет себя небезопасно, помогите призвать их к порядку и сообщите об этих людях охранникам.

ПАРКУЙТЕСЬ ОТВЕТСТВЕННО И СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ

Если парковка организована рядом с местом, откуда есть доступ к трассе, парковать автомобили следует только с одной стороны дороги; прежде чем припарковаться, развернитесь. Не перегораживайте дороги, которые ведут на спецучасток: доступ к спецучастку должен быть открыт на протяжении всего соревнования, чтобы автомобили спасателей могли заехать на спецучасток и уехать с него. Следуйте указаниям организаторов парковки.

ГОНЩИК НЕ ВИДИТ ВАС

Гонщик сосредоточен ТОЛЬКО на езде, он видит только дорогу. Движущиеся по дороге зрители не указаны в легенде, встреча с ними может закончиться только несчастным случаем. Пересекайте гоночную трассу только в предназначенных для этого местах и обязательно убедитесь, что переходить дорогу безопасно! Гоночные автомобили могут ехать один за другим с очень небольшим отрывом друг от друга.

ОТНОСИТЕСЬ КО ВСЕМУ СПОКОЙНО И ПОЛУЧАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ КАНАЛАМ

Запаситесь временем на дорогу. На дорогах много автомобилей, учитывайте возможные пробки и время на парковку, учтите, что время может потребоваться и на поиск подходящего места, с которого вы будете смотреть ралли. Официальное раллийное радио – самый оперативный канал для получения информации о пробках, остановках гонки, парковке и т. д.

БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ

Обычно ответвления перекрестков, по которым не проходит трасса, перекрывают „конвертом“ из оградительной ленты. Многие думают, что стоять за этим „конвертом“ безопасно – это совершенно не так! Гонщики могут использовать „конверт“ для безопасного выезда, когда ошибаются с тормозным путем, и после „конверта“ автомобиль может проехать еще десятки метров – например, в случае отказа тормозов.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПРОМЕЖУТОК ВО ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ПОЯВЛЕНИЕМ АВТОМОБИЛЕЙ НЕ ВСЕГДА ОДИНАКОВЫЙ

Хотя обычно автомобили стартуют с паузой в минуту, в конце спецучастка промежуток во времени уже может быть другим, что объясняется разной скоростью участников, техническими проблемами и т. п. Ни в коем случае нельзя считать, что после того, как проехал гоночный автомобиль, у вас есть как минимум минута на переход дороги.

АВАРИЯ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ И НА ПРЯМОМ УЧАСТКЕ ДОРОГИ

Автомобиль может вылететь с дороги и на прямом участке. Это может быть вызвано техническими неисправностями – например, если ранее повредилась подвеска автомобиля. Такая неисправность может проявиться не сразу, а через несколько – порой даже через десятки – километров.

ОПАСЕН НЕ ТОЛЬКО ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА