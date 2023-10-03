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03.10.2023, 12:29

На выходных стартуют Ралли Сааремаа: как получить удовольствие и не попасть в беду

 
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

6-го и 7-го октября на дорогах западной и центральной части Сааремаа уже в 56-й раз пройдет Ралли Сааремаа, на которое зарегистрировались рекордные 185 экипажей из 16 стран.

Старт ралли даст уроженец Сааремаа - чемпион мира Отт Тянак на автомобиле Ford Fiesta Rally2.

Протяженность трассы в этот раз – 540 км, из которых дополнительные заезды составляют 124 км. 90% заездов пройдут по гравийным дорогам, 10 % – по асфальтированным. Гонщикам предстоит преодолеть в общей сложности 12 спецучастков: три – в пятницу и девять – в субботу.

„Просим всех зрителей соблюдать осторожность, не заходить на запрещенную территорию и не подходить к трассе слишком близко, также следует выполнять указания и распоряжения охранников. Также стоит запастись временем, чтобы добраться от одного спецучастка к другому, и следовать указаниям регулировщиков“, – сказал Кристьян Саарик, начальник охраны G4S – охранного партнера ралли.

Советы зрителям

СМОТРИТЕ РАЛЛИ С ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ

Строго запрещается находиться в зонах, отмеченных знаком KEELUALA (запретная зона). Смотреть ралли можно только в предназначенных для этого зонах.

СОБЛЮДАЙТЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ОХРАННИКОВ

Следует беспрекословно подчиняться распоряжениям всех охранников. Если организаторы получат от них или от нулевых автомобилей информацию, что провести заезд безопасно невозможно, этот заезд просто отменят. Если вы увидите, что кто-то из зрителей ведет себя небезопасно, помогите призвать их к порядку и сообщите об этих людях охранникам.

ПАРКУЙТЕСЬ ОТВЕТСТВЕННО И СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ

Если парковка организована рядом с местом, откуда есть доступ к трассе, парковать автомобили следует только с одной стороны дороги; прежде чем припарковаться, развернитесь. Не перегораживайте дороги, которые ведут на спецучасток: доступ к спецучастку должен быть открыт на протяжении всего соревнования, чтобы автомобили спасателей могли заехать на спецучасток и уехать с него. Следуйте указаниям организаторов парковки.

ГОНЩИК НЕ ВИДИТ ВАС

Гонщик сосредоточен ТОЛЬКО на езде, он видит только дорогу. Движущиеся по дороге зрители не указаны в легенде, встреча с ними может закончиться только несчастным случаем. Пересекайте гоночную трассу только в предназначенных для этого местах и обязательно убедитесь, что переходить дорогу безопасно! Гоночные автомобили могут ехать один за другим с очень небольшим отрывом друг от друга.

ОТНОСИТЕСЬ КО ВСЕМУ СПОКОЙНО И ПОЛУЧАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ КАНАЛАМ

Запаситесь временем на дорогу. На дорогах много автомобилей, учитывайте возможные пробки и время на парковку, учтите, что время может потребоваться и на поиск подходящего места, с которого вы будете смотреть ралли. Официальное раллийное радио – самый оперативный канал для получения информации о пробках, остановках гонки, парковке и т. д.

БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ

Обычно ответвления перекрестков, по которым не проходит трасса, перекрывают „конвертом“ из оградительной ленты. Многие думают, что стоять за этим „конвертом“ безопасно – это совершенно не так! Гонщики могут использовать „конверт“ для безопасного выезда, когда ошибаются с тормозным путем, и после „конверта“ автомобиль может проехать еще десятки метров – например, в случае отказа тормозов.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПРОМЕЖУТОК ВО ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ПОЯВЛЕНИЕМ АВТОМОБИЛЕЙ НЕ ВСЕГДА ОДИНАКОВЫЙ

Хотя обычно автомобили стартуют с паузой в минуту, в конце спецучастка промежуток во времени уже может быть другим, что объясняется разной скоростью участников, техническими проблемами и т. п. Ни в коем случае нельзя считать, что после того, как проехал гоночный автомобиль, у вас есть как минимум минута на переход дороги.

АВАРИЯ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ И НА ПРЯМОМ УЧАСТКЕ ДОРОГИ

Автомобиль может вылететь с дороги и на прямом участке. Это может быть вызвано техническими неисправностями – например, если ранее повредилась подвеска автомобиля. Такая неисправность может проявиться не сразу, а через несколько – порой даже через десятки – километров.

ОПАСЕН НЕ ТОЛЬКО ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА

Опасным может быть также внутренний радиус поворота и тормозной путь. Гонщик может ошибиться при оценке тормозного пути или же опасная ситуация может возникнуть из-за того, что дорожное покрытие сменилось. Во внутренний радиус поворота автомобиль может устремиться, когда гонщик входит в поворот с заносом, однако сцепление с дорогой восстанавливается быстрее, чем предполагает спортсмен. Учитывайте это, выбирая место, и учтите, что должно остаться место, куда вы сможете отбежать в случае опасности.

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