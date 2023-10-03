На выходных стартуют Ралли Сааремаа: как получить удовольствие и не попасть в беду
6-го и 7-го октября на дорогах западной и центральной части Сааремаа уже в 56-й раз пройдет Ралли Сааремаа, на которое зарегистрировались рекордные 185 экипажей из 16 стран.
Старт ралли даст уроженец Сааремаа - чемпион мира Отт Тянак на автомобиле Ford Fiesta Rally2.
Протяженность трассы в этот раз – 540 км, из которых дополнительные заезды составляют 124 км. 90% заездов пройдут по гравийным дорогам, 10 % – по асфальтированным. Гонщикам предстоит преодолеть в общей сложности 12 спецучастков: три – в пятницу и девять – в субботу.
„Просим всех зрителей соблюдать осторожность, не заходить на запрещенную территорию и не подходить к трассе слишком близко, также следует выполнять указания и распоряжения охранников. Также стоит запастись временем, чтобы добраться от одного спецучастка к другому, и следовать указаниям регулировщиков“, – сказал Кристьян Саарик, начальник охраны G4S – охранного партнера ралли.
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