Собственники эстонской компании уже готовились продать ее. Сделка сорвалась из-за трагических событий

„Нас три года „сватали“ шведы, и именно в тот день, когда началась война в Украине, за день до подписания контракта, было принято решение, что сделка не состоится“, - сказал Тоомас Пяртель, мажоритарный акционер и председатель правления компании Puumarket, действующей с 1991 года. Занимающееся розничной и оптовой продажей лесоматериалов и строительных материалов предприятие, первые три года называвшееся Ratox, имеет торговые представительства в четырех городах: Таллинне, Тарту, Раквере и Пярну.

Несколько лет назад на одном из собраний правления прозвучала мысль о том, что предприятие можно было бы продать. Фирма EfTEN Capital оценила стоимость активов Puumarket, и начались переговоры, продолжавшиеся более трех лет. В конечном итоге сошлись на предложении, выражавшемся восьмизначной цифрой, с которым согласились собственники. Но, как мы уже сказали, до сделки дело не дошло. „Было принято решение вытащить, так сказать, „штепсель из розетки“. Сейчас мы уже расширяемся“, - сказал Пяртель.