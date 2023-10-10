10.10.2023, 08:05
Собственники эстонской компании уже готовились продать ее. Сделка сорвалась из-за трагических событий(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
За день до подписания контракта со шведами началась война в Украине, и сделку решили отложить, пишет издание Delfi Ärileht.
„Нас три года „сватали“ шведы, и именно в тот день, когда началась война в Украине, за день до подписания контракта, было принято решение, что сделка не состоится“, - сказал Тоомас Пяртель, мажоритарный акционер и председатель правления компании Puumarket, действующей с 1991 года. Занимающееся розничной и оптовой продажей лесоматериалов и строительных материалов предприятие, первые три года называвшееся Ratox, имеет торговые представительства в четырех городах: Таллинне, Тарту, Раквере и Пярну.