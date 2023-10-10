Экономика
10.10.2023, 08:05

Собственники эстонской компании уже готовились продать ее. Сделка сорвалась из-за трагических событий

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Собственник компании Puumarket Тоомас Пяртель в Мустамяэском отделе в Таллинне, площадь которого в 2018 году увеличилась более чем в два раза.
Собственник компании Puumarket Тоомас Пяртель в Мустамяэском отделе в Таллинне, площадь которого в 2018 году увеличилась более чем в два раза.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

За день до подписания контракта со шведами началась война в Украине, и сделку решили отложить, пишет издание Delfi Ärileht.

„Нас три года „сватали“ шведы, и именно в тот день, когда началась война в Украине, за день до подписания контракта, было принято решение, что сделка не состоится“, - сказал Тоомас Пяртель, мажоритарный акционер и председатель правления компании Puumarket, действующей с 1991 года. Занимающееся розничной и оптовой продажей лесоматериалов и строительных материалов предприятие, первые три года называвшееся Ratox, имеет торговые представительства в четырех городах: Таллинне, Тарту, Раквере и Пярну.

Несколько лет назад на одном из собраний правления прозвучала мысль о том, что предприятие можно было бы продать. Фирма EfTEN Capital оценила стоимость активов Puumarket, и начались переговоры, продолжавшиеся более трех лет. В конечном итоге сошлись на предложении, выражавшемся восьмизначной цифрой, с которым согласились собственники. Но, как мы уже сказали, до сделки дело не дошло. „Было принято решение вытащить, так сказать, „штепсель из розетки“. Сейчас мы уже расширяемся“, - сказал Пяртель.

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