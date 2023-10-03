Упс! Легкоатлет чуть не убил пожилого судью

62-летний Хуан Цинхуа работал на соревнованиях по легкой атлетике техническим судьей. Все было хорошо до выхода в сектор финалистов в мужском метании молота.

Али Занкави из Кувейта в одной из попыток неудачно запустил снаряд. Тот попал в защитную сетку, окружающую метательный круг. Молот весом больше 7 кг врезался в ногу Цинхуа, сообщает Sport24.

В больнице Цинхуа поставили диагноз — открытый перелом большеберцовой кости правой ноги. После всех манипуляций мужчина чувствует себя неплохо, находясь в стабильном состоянии.

Чемпион и призер различных азиатских турниров, серебряный призер юниорского чемпионата мира в итоге занял на Азиатских играх 8-е место.

После завершения соревнований представитель Кувейта навестил Цинхуа в больнице и извинился перед ним.

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