Главный тренер юношеской сборной Эстонии: Я не вижу себя тренером команды, которая играет против России

Пярнпуу подчеркнул, что, по его мнению, россиян нельзя возвращать на международные соревнования, пишет Õhtuleht. “Ничего не изменилось. Все так же плохо, как и последние полтора года, и я не вижу причин, по которым россиян нужно возвращать на турниры и соревнования“.

Мы спросили Пярнпуу, может ли он сказать, что его команда не будет играть против России. “Я не могу этого сказать, потому что у меня нет команды - команда есть у Футбольного союза, — но я не вижу себя тренером команды, которая играет против России“.

Полный текст можно прочитать в Õhtuleht.

В минувшую среду исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что сборные России до 17 лет будут допущены до участия в турнирах УЕФА. После этого решения футбольные федерации 12 стран подтвердили, что их юношеские сборные ни при каких обстоятельствах не будут играть с Россией и не примут участия ни в одном турнире, к которому будут допущены российские футболисты. В число этих стран входят Украина, Польша, Англия, Румыния, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия, Латвия, Литва и Ирландия.

Отвечая на вопросы Delfi, президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак сказал, что соответствующие решения относительно встречи с молодежной сборной России будут приниматься тогда, когда этого потребует реальная ситуация, т.е. ЭФС не будет говорить “нет“ или “да“ до проведения жеребьевки.

„УЕФА осведомлен о политике правительства Эстонии в отношении российских спортсменов, поскольку эти темы также поднимались в связи с клубными соревнованиями УЕФА“, — говорится в письменном ответе Похлака.