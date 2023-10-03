Главный тренер юношеской сборной Эстонии: Я не вижу себя тренером команды, которая играет против России
Главный тренер сборной Эстонии по футболу до 17 лет Марко Пярнпуу не представляет того, что он будет тренировать молодежную сборную страны в игре против России.
Пярнпуу подчеркнул, что, по его мнению, россиян нельзя возвращать на международные соревнования, пишет Õhtuleht. “Ничего не изменилось. Все так же плохо, как и последние полтора года, и я не вижу причин, по которым россиян нужно возвращать на турниры и соревнования“.
Мы спросили Пярнпуу, может ли он сказать, что его команда не будет играть против России. “Я не могу этого сказать, потому что у меня нет команды - команда есть у Футбольного союза, — но я не вижу себя тренером команды, которая играет против России“.
Полный текст можно прочитать в Õhtuleht.
В минувшую среду исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что сборные России до 17 лет будут допущены до участия в турнирах УЕФА. После этого решения футбольные федерации 12 стран подтвердили, что их юношеские сборные ни при каких обстоятельствах не будут играть с Россией и не примут участия ни в одном турнире, к которому будут допущены российские футболисты. В число этих стран входят Украина, Польша, Англия, Румыния, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия, Латвия, Литва и Ирландия.
Отвечая на вопросы Delfi, президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак сказал, что соответствующие решения относительно встречи с молодежной сборной России будут приниматься тогда, когда этого потребует реальная ситуация, т.е. ЭФС не будет говорить “нет“ или “да“ до проведения жеребьевки.
„УЕФА осведомлен о политике правительства Эстонии в отношении российских спортсменов, поскольку эти темы также поднимались в связи с клубными соревнованиями УЕФА“, — говорится в письменном ответе Похлака.
„При этом до финального турнира чемпионата Европы до 17 лет [который в 2026 году пройдет в Эстонии] осталось три года, а сборной России до 17 лет предстоит пройти отборочный этап. Я надеюсь, что к тому времени война в Украине закончится и нормальные отношения между странами и народами восстановятся. Если нынешняя ситуация сохранится, Эстонский футбольный союз, конечно, будет выполнять обязательные решения правительства Эстонской Республики о недопуске российских спортсменов в страну, и мы не видим возможности требовать исключения для такого крупного события. Если только мы не получим четкий сигнал о том, что отношение к несовершеннолетним спортсменам изменилось“, — добавил Похлак.
„Что касается решения УЕФА относительно возможных отборочных матчей между сборными Эстонии и России, мы будем следить за развитием ситуации и принимать решение, когда возникнет реальная ситуация, поскольку обстоятельства, связанные с рассматриваемой темой, могут со временем измениться“, — сказал Похлак в ответ на вопрос о том, что произойдет, если юношеские сборные Эстонии и России будут вынуждены сыграть между собой в отборочном раунде.
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