Уроженец Маарду получил вызов в сборную России по футболу

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала имена футболистов, вызванных на октябрьский сбор. В список попали 29 футболистов, среди которых оказался полузащитник „Ахмата“ Евгений Харин.

В октябре сборная России проведет два товарищеских матча. 12 октября - против Камеруна и 16 октября - против сборной Кении.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину их сборные и клубы лишились возможности выступать на международных соревнованиях.

Уроженец Маарду Евгений Харин перешел в грозненский „Ахмат“ в 2018 году. В составе российского клуба он отыграл в 114 матчах и забил 11 мячей.

С 2011 по 2017 год Харин защищал цвета „Инфонета“, с которым в 2016-м стал чемпионом Эстонии, а в 2017-м - обладателем Кубка Эстонии. После объединения „Инфонета“ с „Левадией“ стал игроком „Левадии“.

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