Украинцы снялись с юниорского ЧМ по дзюдо из-за допуска россиян

Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк сообщил в Facebook, что украинская команда не выступит на юниорском чемпионате мира (до 21 года) в Португалии из-за допуска россиян, пишет РБК.



Турнир пройдет с 4 по 7 октября в пригороде Лиссабона Одивелаше.



„Через два дня в Португалии стартует чемпионат мира по дзюдо среди юниоров. Но без сборной Украины. Несколько дней назад Международная федерация дзюдо (IJF), как всегда, в последний момент пустила на соревнования семерых российских спортсменов в нейтральном статусе, один из них — действующий военнослужащий“, — заявил Кошляк.



IJF в апреле допустила россиян и белорусов на свои турниры в нейтральном статусе. После этого Инал Тасоев и Арман Адамян выиграли золото на чемпионате мира в Дохе.



Согласно информации на сайте Федерации дзюдо России, в Одивелаше выступят Кристина Дудина, Карина Ефимова, Виктория Карсанова, Тимур Арбузов, Анджей Павлюков, Денис Батчаев и Дмитрий Якушев.



В федерации отметили, что решение о допуске на турнир было принято в достаточно короткие сроки и не всем спортсменам из тех, что могли бы выступить, удалось оформить визы.



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