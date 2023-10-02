Выговор от президента помог? Правительство надеется, что проект госбюджета не придется увязывать с доверием(3)
По словам министра образования Кристины Каллас, в настоящее время правительство не планирует увязывать проект госбюджета с вопросом доверия.
В минувшую среду правительство передало Рийгикогу проект государственного бюджета, на что оппозиционные партии ответили обструкцией.
Согласно ERR, председатель EKRE Мартин Хельме заявил, что “с этим нечего делать“ и что партия намерена заблокировать проект госбюджета.
„Назовите мне хоть один проект, который EKRE не бойкотировала“, — прокомментировала Каллас.
По словам министра образования, в этот четверг на Певческом поле будет предпринята попытка выйти из тупика, где ситуацию обсудят люди, занимающиеся вопросами государственного права.
“Цель встречи — найти решение проблемы, связанной с тем, что Рийгикогу не может выполнять свою конституционную задачу, то есть проводить дебаты“, — сказала Каллас.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс добавил, что парламент может вносить в законопроект предложения по существу.
По мнению Каллас, привязывание к вотуму доверия – очень плохая практика, и правительство надеется, что до этого не дойдет.
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