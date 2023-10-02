Легенда „Арсенала“ оценил перспективы вратаря сборной Эстонии

По словам Симена, 21-летний эстонский вратарь „по-настоящему хорош. Он находится на подходе к основной команде и выглядит по-настоящему перспективным“.

В этом сезоне Хейн - основной вратарь сборной Эстонии - пока довольствуется в Арсенале ролью третьего голкипера и выходит на поле за молодежный состав. В заявку главной команды он в последний раз попадал на матч Кубка лиги против „Брентфорда“ 27 сентября. Основным голкипером "Арсенала“ в последних играх был новичок команды испанец Давид Рая, его дублером англичанин Арон Рэмсдейл.

Дэвид Симен - один из самых знаменитых вратарей в истории „Арсенала“, за который он в 1990-2003 годах провел более 500 официальных игр. В составе сборной Англии он ездил на 3 чемпионата мира (1990, 1998, 2002) и 2 чемпионата Европы (1996 - бронзовый призер, 2000).

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