Представитель Эстонии выиграл Ironman в Барселоне

Йерет опередил бельгийца Алексиса Круга на 5 минут 49 секунд, а немца Фабиана Шуберта - на 12 минут 55 секунд. Эстонец проплыл 3,8 км за 1:01.19, проехал 180 км на велосипеде за 4:32.19 и пробежал марафон за 2:59.00.

„Проплыл хорошо. Велосипедная дистанция была одной из худших в моей жизни в полном или половинном триатлоне“, — сказал Йерет. “До 140-го километра все было более-менее под контролем, но потом начались проблемы. Когда я выходил на беговую дистанцию, меня беспокоило только состояние ног. С первых шагов понял, что все хорошо. Ну а поскольку с ногами было все в порядке, я смог быстро прийти в себя морально и продержался весь марафон“.

Йоханнес Сикк, выступавший на этапе Кубка мира в Танжере, проплыл 750 метров за 11:10, проехал на велосипеде 20 километров за 31:18 и пробежал пять километров за 17:55. Общее время 1:01.43 принесло атлету, впервые принимавшему участие в этапе Кубка мира, 55-е место/

„Пока не могу точно сказать почему, но мой организм был не совсем готов к участию в таких соревнованиях“, — сказал Сикк после соревнований. „В плавании руки не были достаточно сильными, да и на велосипеде не получилось прилично выступить. На велосипедной дистанции я тоже ехал не очень хорошо. Но велосипедную трассу необходимо было преодолеть, чтобы можно было пробежать марафон, но бежать оказалось совсем тяжело. Но зато я получил много опыта и надеюсь, что в ближайшие три недели смогу выступить лучше“.

Француз Пьер Ле Корр выиграл этап КМ - 53,55, опередив испанца Давида Кантеро Дель Кампо на 13 секунд и норвежца Ветле Бергсвика Торна на 23 секунды. В элитном женском зачете лучшими стали немка Лиза Терч (58,46), испанка Ноэлия Хуан (+0,12) и шведка Тильда Манссон (+0,16).

Результаты других эстонцев: Эдгар Пеганов 10:13.22 М35-39) 33 место Марек Аасна 10:33..53 (М40-44) 39 место Урмас Воленс 12:51.25, (М45-49) 181 место Ярл Патрик Пайде 13:00.54 (М18-24) 25 место Алексей Николаенко 13:24.03 (М45-49) 218 место Виктор Столяров 14:11.54 (М40-44) 279 место Ironman 70.3 Барселона: Танель Кроонберг 4:37.17 (М40-44) 8 место

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