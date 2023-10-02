Правда ли, что ресторан в Киеве предлагает своим посетителям шашлык с карабахским дымком?

Видео, снятое у входа в ресторан грузинской кухни «Мама Гочи“ в Киеве, широко распространилось 20 сентября. В кадре зафиксирована меловая доска, на которой рекламируется акция: за 500 гривен посетителям предлагают «шашлык с карабахским дымком“ и шот «за Пашиняна“. С комментариями, суть которых сводится к тому, что «украинцы глумятся над армянами“, роликом поделились, в частности, Telegram-каналы «Дядя Слава“ (214 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Украина.ру“ (110 000), «Скотт Риттер в Telegram“ (107 000), «Осташко! Важное“ (107 000) и многие другие. Также о видео написал ряд пророссийских СМИ, сюжет стал популярным в социальных сетях «ВКонтакте“ и «Одноклассники“, делились им и пользователи Facebook.

Видео распространилось на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе — 19 сентября Азербайджан объявил о начале военных действий. Армения не вмешалась в конфликт. Уже на следующий день власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили о прекращении сопротивления, а 28 сентября президент НКР подписал указ о прекращении её существования. Российские пропагандисты обвинили в обострении конфликта премьер-министра Армении Никола Пашиняна, политика которого (особенно в последнее время) была направлена на сближение с Западом.

Уже в день распространения ролика, 20 сентября, на официальной странице ресторана «Мама Гочи“ в Instagram было опубликовано опровержение. Сотрудники заведения назвали виральный ролик фейком и выложили собственные фото и видео, снятые с того же ракурса, — на них попала и меловая доска у входа. В комментарии грузинскому фактчекинговому проекту «Детектор мифов“ представитель ресторана отметил, что обратился в полицию с целью найти автора вирусного ролика.