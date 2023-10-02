Правда ли, что ресторан в Киеве предлагает своим посетителям шашлык с карабахским дымком?
В сентябре 2023 года стало вирусным видео, якобы запечатлевшее рекламу специального меню, которое киевский ресторан «Мама Гочи“ предлагает своим клиентам. Мы проверили, правдив ли этот ролик.
Видео, снятое у входа в ресторан грузинской кухни «Мама Гочи“ в Киеве, широко распространилось 20 сентября. В кадре зафиксирована меловая доска, на которой рекламируется акция: за 500 гривен посетителям предлагают «шашлык с карабахским дымком“ и шот «за Пашиняна“. С комментариями, суть которых сводится к тому, что «украинцы глумятся над армянами“, роликом поделились, в частности, Telegram-каналы «Дядя Слава“ (214 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Украина.ру“ (110 000), «Скотт Риттер в Telegram“ (107 000), «Осташко! Важное“ (107 000) и многие другие. Также о видео написал ряд пророссийских СМИ, сюжет стал популярным в социальных сетях «ВКонтакте“ и «Одноклассники“, делились им и пользователи Facebook.
Видео распространилось на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе — 19 сентября Азербайджан объявил о начале военных действий. Армения не вмешалась в конфликт. Уже на следующий день власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили о прекращении сопротивления, а 28 сентября президент НКР подписал указ о прекращении её существования. Российские пропагандисты обвинили в обострении конфликта премьер-министра Армении Никола Пашиняна, политика которого (особенно в последнее время) была направлена на сближение с Западом.
Уже в день распространения ролика, 20 сентября, на официальной странице ресторана «Мама Гочи“ в Instagram было опубликовано опровержение. Сотрудники заведения назвали виральный ролик фейком и выложили собственные фото и видео, снятые с того же ракурса, — на них попала и меловая доска у входа. В комментарии грузинскому фактчекинговому проекту «Детектор мифов“ представитель ресторана отметил, что обратился в полицию с целью найти автора вирусного ролика.
Все источники, распространившие утверждение, делятся одним-единственным видео и стоп-кадрами из него. «Проверено“ не обнаружило роликов, снятых с другого ракурса, или фотографий, которые бы подтверждали наличие меловой доски с подобными надписями у входа в киевский ресторан. Маловероятно, что прохожие и гости заведения не поделились бы такой провокационной рекламой, если бы она появилась в действительности — «Мама Гочи“ находится в людном месте, в двух шагах от Крещатика, между майданом Незалежности и Домом с химерами (одной из резиденций президента Украины). Поиск упоминаний такого объявления по украиноязычным блогам и соцсетям не дал результатов, как и поиск в интернете, ограниченный по доменной зоне UA.
Самые ранние из найденных «Проверено“ постов в Telegram на эту тему были опубликованы одновременно 20 сентября в 15:18 по московскому времени в канале телеведущего Руслана Осташко и в канале «Россия в Telegram“. Содержание записей практически идентично, единственное отличие — водяной знак канала на видео в публикации Осташко.
Видео при этом содержит признаки манипуляции. Центр меловой доски в виральном ролике существенно темнее краёв — это может свидетельствовать о том, что надпись о шашлыке с карабахским дымком нанесли с помощью компьютерной программы уже при редактировании. На опубликованных в тот же день владельцами ресторана фото и видео такой разницы нет, доска однотонная. Кроме того, в ролике отсутствует трава за ступенью на подходе к ресторану и у стены самого заведения, что говорит о разных датах съёмки.
Таким образом, все прямые и косвенные свидетельства позволяют с высокой степенью уверенности заключить, что видео сфабриковано — в интернете отсутствуют ролики или фото, снятые с другого ракурса, а на кадрах видны следы монтажа. Более того, вирусное видео, судя по всему, было снято до обострения вокруг Нагорного Карабаха, а представители киевского ресторана отрицают существование подобной меловой доски у входа в их заведение.
Итог: Скорее всего, неправда