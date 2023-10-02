ФОТО | Полиция задержала мужчину, угрожавшего оружием и бомбой. Саперы проверяют квартиру(2)
Полиция сегодня в 11:10 получила вызов в Хаапсалу на улицу Кастани, где в квартире находился пьяный мужчина, у которого имелось оружие и взрывное устройство.
Полиция отреагировала на вызов большими силами. По словам пресс-секретаря полиции, мужчина вел себя агрессивно. Предположительно у него было оружие и взрывное устройство.
Стражи порядка задержали мужчину в 15.20. Место полицейской операции по-прежнему оцеплено, саперы проверяют квартиру.
Ранее правоохранители просили людей избегать передвижения в данном районе. Жителей дома просили находиться в квартирах и держать двери на замке.
На данный момент полиция не уточняет, кому мужчина угрожает оружием и взрывным устройством.
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