ФОТО | Полиция задержала мужчину, угрожавшего оружием и бомбой. Саперы проверяют квартиру

Полиция отреагировала на вызов большими силами. По словам пресс-секретаря полиции, мужчина вел себя агрессивно. Предположительно у него было оружие и взрывное устройство.

Стражи порядка задержали мужчину в 15.20. Место полицейской операции по-прежнему оцеплено, саперы проверяют квартиру.

Ранее правоохранители просили людей избегать передвижения в данном районе. Жителей дома просили находиться в квартирах и держать двери на замке.

На данный момент полиция не уточняет, кому мужчина угрожает оружием и взрывным устройством.

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