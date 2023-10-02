Isamaa: Кылварт ведет партию по явно провосточному курсу(1)
После избрания Михаила Кылварта новым лидером Центристской партии, ее ряды покинули около 40 человек. Среди покинувших были, например, депутаты Рийгикогу Яанус Карилайд и Тынис Мёльдер, а также генерал-майор (в запасе) Неэме Вяли. Все трое вступили в партию Isamaa. RusDelfi узнал у заместителя председателя Isamaa и руководителя таллиннского регионального отделения Рийны Солман, как к этому относятся в самой партии.
Почему перечисленные выше люди выбрали именно вашу партию?
Партия Isamaa является позитивной альтернативой нынешнему правительству. Мы проводим четкую политику, основанную на ценностях, и наша принципиальность привлекает все большую часть эстонского электората.
В Isamaa могут вступить все, кто разделяет наши ценности, независимо от того, состоял ли он ранее в Центристской партии, Партии реформ или никогда не занимался политикой.
Как Вы думаете, каковы будут последствия этого перехода? Значительно ли это усилит партию? Может ли это привести к изменениям во внутренней политике самой партии?
Как член Рийгикогу, я рада, что наша фракция увеличилась на два члена. С приходом Яануса Карилайда и Тыниса Мельдера партия приобрела больше знаний в различных вопросах и регионах, близких их сердцам.
Но политика Isamaa не флюгер, именно уверенность в отстаивании наших ценностей является причиной, по которой избиратели нам доверяют.
В предыдущем составе Рийгикогу большинство своих предвыборных обещаний реализовала именно Isamaa, и мы продолжаем отстаивать интересы наших избирателей.
Существуют ли опасения по поводу возможных разногласий или конфликтов внутри партии в связи с приходом новых членов?
За последние недели к Isamaa присоединилось более десятка человек. Это было решение, основанное на ценностях – они хотят принадлежать к партии, которая выступает за устойчивость страны, народа, языка и культуры, понимают важность безопасности и считают необходимым подтолкнуть к подъему нашу экономику, которая уже шесть кварталов находится в состоянии спада.
Увеличение поддержки партии Isamaa – согласно опросу Norstat, проведенному на прошлой неделе, 16,9% – не осталось незамеченным другими партиями, и именно поэтому они пытаются распространять подобные заявления.
Однако, в отличие от некоторых других партий, Isamaa не придерживается авторитарного стиля руководства. Руководство региональных отделений рассматривают кандидатуры желающих влиться в ряды Isamaa, в зависимости от того, насколько их убеждения совпадают с ценностями партии.
Как Вы оцениваете отношения с Центристской партией после перехода бывших ее членов в партию Isamaa?
Сотрудничество Isamaa со всеми парламентскими партиями носило конструктивный характер.
В прошлом нам удавалось сотрудничать с Центристской партией по ряду вопросов, например, по увеличению семейных пособий, которое было принято в прошлом парламенте единогласно всеми партиями, но в нынешней коалиции было предательски изменено.
К сожалению, нынешний лидер Центристской партии ведет свою партию по явно провосточному курсу, и вся политика, подрывающая переход к образованию на эстонском языке или, шире, безопасность нашей страны, неприемлема для Isamaa. Наша партия твердо выступает за эти ценности и приглашает присоединиться всех единомышленников.
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