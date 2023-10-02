Isamaa: Кылварт ведет партию по явно провосточному курсу

Почему перечисленные выше люди выбрали именно вашу партию?

Партия Isamaa является позитивной альтернативой нынешнему правительству. Мы проводим четкую политику, основанную на ценностях, и наша принципиальность привлекает все большую часть эстонского электората.

В Isamaa могут вступить все, кто разделяет наши ценности, независимо от того, состоял ли он ранее в Центристской партии, Партии реформ или никогда не занимался политикой.

Как Вы думаете, каковы будут последствия этого перехода? Значительно ли это усилит партию? Может ли это привести к изменениям во внутренней политике самой партии?

Как член Рийгикогу, я рада, что наша фракция увеличилась на два члена. С приходом Яануса Карилайда и Тыниса Мельдера партия приобрела больше знаний в различных вопросах и регионах, близких их сердцам.

Но политика Isamaa не флюгер, именно уверенность в отстаивании наших ценностей является причиной, по которой избиратели нам доверяют.

В предыдущем составе Рийгикогу большинство своих предвыборных обещаний реализовала именно Isamaa, и мы продолжаем отстаивать интересы наших избирателей.

Существуют ли опасения по поводу возможных разногласий или конфликтов внутри партии в связи с приходом новых членов?

За последние недели к Isamaa присоединилось более десятка человек. Это было решение, основанное на ценностях – они хотят принадлежать к партии, которая выступает за устойчивость страны, народа, языка и культуры, понимают важность безопасности и считают необходимым подтолкнуть к подъему нашу экономику, которая уже шесть кварталов находится в состоянии спада.

Увеличение поддержки партии Isamaa – согласно опросу Norstat, проведенному на прошлой неделе, 16,9% – не осталось незамеченным другими партиями, и именно поэтому они пытаются распространять подобные заявления.