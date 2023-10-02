ТОП-10 самых глупых смертей спортсменов
Последний кульбит футболиста, убийственная стремянка альпиниста и боксёрская груша под током – самые глупые и нелепые смерти спортсменов.
Смертельное сальто
Нелепая смерть подкараулила индийского футболиста команды „Бет Венгтланг“ Питера Биаксангзуалу. Во время одного из матчей чемпионата штата Питер сравнял счёт и решил отпраздновать гол двойным сальто. Второе приземление получилось крайне неудачным – футболист получил двойной перелом позвоночника. Его товарищи по команде не сразу поняли, что произошло, и ещё несколько секунд радовались голу. Когда всё прояснилось, на поле срочно вызвали врачей, игрок был госпитализирован, однако через пять дней он скончался от полученных травм. А тот матч „Бет Венгтланг“ всё-таки проиграла.
Эффектное появление на ринге
Постановочный реслинг, пожалуй, трудно называть настоящим видом спорта – это скорее театральное действо с элементами боевых искусств. Однако его участники, как правило, являются подготовленными атлетами. Рестлер Оуэн Джеймс Харт был самым успешным представителем династии Хартов в реслинге, завоёвывал чемпионский титул, но ринг его же и убил. 23 мая 1999 года во время очередного шоу Харт планировал спуститься на тросе из-под крыши арены – этот трюк он уже пару раз проделывал. Однако, запутавшись в плаще супергероя, он случайно отстегнул крепление и рухнул на ринг с 24-метровой высоты. Ведущий пытался успокоить шокированную публику, называя это падение элементом шоу, но рестлер скончался от полученных травм в течение получаса.
Лёгкая мишень
Мировые войны унесли жизни миллионов людей, среди которых были сотни выдающихся спортсменов. Но гибель победителя „Тур де Франс“ 1909 года – Франсуа Фабера из Люксембурга всё же стоит особняком. 9 мая 1915 года он получил телеграмму из дома, в которой сообщалось, что его жена родила дочь. Фабер так бурно выражал свою радость, что привлёк внимание снайпера и был застрелен. Впрочем, возможно, это лишь легенда. По другой версии Фабера застрелили, когда он выносил с поля боя раненного товарища.
Мёртвый чемпион
Смерть от сердечного приступа в спорте – дело нередкое. Однако лишь однажды уже мёртвый спортсмен сумел одержать победу в соревнованиях. Жокей Фрэнк Хейс в 1953 году скончался прямо во время забега. Но его лошадь по Кличке Свит Кис была столь быстра, что пересекла финишную черту первой. Так Хейс стал первым и единственным в мире мертвецом, завоевавшим золотую награду спортивных соревнований.
Смертельная высота
Если история с мёртвым жокеем кажется вам недостаточно нелепой, то есть ещё более абсурдный случай. Жерар Омель был одним из самых известных альпинистов планеты – на его счету шесть восхождений на Эверест и десятки других успешных экспедиций. А умер Жерар, покорявший восьмитысячники, упав с двухметровой стремянки. Альпинист менял лампочку в доме, но не удержался, упал и неудачно ударился головой об раковину. Травма оказалась несовместимой с жизнью. Дикая насмешка судьбы!
Нечаянное убийство
Череда трагических случайностей и ошибок привела к неожиданной гибели члена сборной СССР по стрельбе Евгения Кондратьева. 3 сентября 1968 года перед отъездом команды на Олимпиаду в Мехико четырёхкратный чемпион мира Игорь Бакалов пришёл на тренировку. Оружейник стрелкового комплекса выдал Игорю его пистолет заряженным, что было грубейшим нарушением правил техники безопасности. Разрядить его забыли друзья оружейника, которые пользовались пистолетом Бакалова, когда тот не тренировался. Курок был взведён, патрон дослан в патронник, и разрядить оружие можно было только выстрелом. Бакалов решил стрелять не в стену, чтобы избежать рикошетов, а в дверной проём, в котором в момент выстрела показался Евгений Кондратьев. Пуля прошла насквозь, а Евгений только и успел сказать: „Ребята, что ж вы делаете?“ Убийство было признано трагическим стечением обстоятельств, но Бакалова эта ситуация надломила и на прежний высокий уровень он в последующие годы выйти не смог.
Роковая измена
На Олимпиаде в Мехико в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах Алексей Никанчиков завоевал серебряную награду. Мог он выступить и на Играх в Мюнхене, если бы не нелепая смерть в январе 1972 года. Алексей всегда получал только лучшие характеристики от начальников и товарищей, был примером для молодёжи: сильным спортсменом, хорошим семьянином. Роковым для него оказался „поход налево“. 29 января Алексея нашли мертвым в его гараже, в салоне личного автомобиля. Рядом с ним была продавщица близлежащего магазина. Пара задохнулась от выхлопных газов.
Убийственная лестница
Лифты и лестницы на самом деле могут быть смертельно опасны. Трагический пример советских спортсменов Анатолия Кожемякина и Валерия Попенченко это доказывает. 21-летний футболист „Динамо“ и сборной СССР Кожемякин пытался выбраться из застрявшего лифта, когда тот возобновил движение и убил юного атлета. А олимпийского чемпиона по боксу Попенченко по версии следствия убила привычка прыгать по лестнице вниз через несколько ступеней. Спортсмен совершил неосторожное движение и упал в пролёт с лестницы главного корпуса МГТУ имени Баумана, в котором работал. Впрочем, есть предположение, что боксёру мог „помочь“ упасть кто-то из его недоброжелателей.
Премия Дарвина для боксёра
Правдивость следующей истории проверить не представляется возможным, однако она часто упоминается в связи с виртуальной Премией Дарвина, присуждаемой лицам, погибшим наиболее глупым образом и не оставившим потомков. Спортсмен-любитель, которого звали Ян, в одной из комнат своего дома решил оборудовать спортзал для тренировок. Всё шло хорошо, пока он не решил повесить боксёрскую грушу: Ян закрепил её на проводах, оставшихся от люстры. Тем же вечером он решил похвастать грушей перед товарищем, пришёл с ним в спортзал, щёлкнул выключателем и ударил грушу. История утверждает, что горе-боксёр от удара током скончался на месте.
Источник - Чемпионат
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