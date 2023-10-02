ТОП-10 самых глупых смертей спортсменов

Смертельное сальто

Нелепая смерть подкараулила индийского футболиста команды „Бет Венгтланг“ Питера Биаксангзуалу. Во время одного из матчей чемпионата штата Питер сравнял счёт и решил отпраздновать гол двойным сальто. Второе приземление получилось крайне неудачным – футболист получил двойной перелом позвоночника. Его товарищи по команде не сразу поняли, что произошло, и ещё несколько секунд радовались голу. Когда всё прояснилось, на поле срочно вызвали врачей, игрок был госпитализирован, однако через пять дней он скончался от полученных травм. А тот матч „Бет Венгтланг“ всё-таки проиграла.

Эффектное появление на ринге

Постановочный реслинг, пожалуй, трудно называть настоящим видом спорта – это скорее театральное действо с элементами боевых искусств. Однако его участники, как правило, являются подготовленными атлетами. Рестлер Оуэн Джеймс Харт был самым успешным представителем династии Хартов в реслинге, завоёвывал чемпионский титул, но ринг его же и убил. 23 мая 1999 года во время очередного шоу Харт планировал спуститься на тросе из-под крыши арены – этот трюк он уже пару раз проделывал. Однако, запутавшись в плаще супергероя, он случайно отстегнул крепление и рухнул на ринг с 24-метровой высоты. Ведущий пытался успокоить шокированную публику, называя это падение элементом шоу, но рестлер скончался от полученных травм в течение получаса.

Лёгкая мишень

Мировые войны унесли жизни миллионов людей, среди которых были сотни выдающихся спортсменов. Но гибель победителя „Тур де Франс“ 1909 года – Франсуа Фабера из Люксембурга всё же стоит особняком. 9 мая 1915 года он получил телеграмму из дома, в которой сообщалось, что его жена родила дочь. Фабер так бурно выражал свою радость, что привлёк внимание снайпера и был застрелен. Впрочем, возможно, это лишь легенда. По другой версии Фабера застрелили, когда он выносил с поля боя раненного товарища.

Мёртвый чемпион