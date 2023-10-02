ВИДЕО | Жуткая травма хоккеиста в Америке. Он кричал от боли и уехал со льда на носилках

Серьезные травмы на предсезонке НХЛ, где каждый бьется за свое место под солнцем, не редкость. Но смотреть на то, как серьезно ломаются молодые игроки, всегда жутко. Именно такой случай и произошел в контрольной игре между „Чикаго“ и „Миннесотой“ в ночь с субботы на воскресенье. Пострадавшим был 19–летний нападающий „Блэкхоукс“ Самуэль Савуа, которому очень не повезло в борьбе у борта.