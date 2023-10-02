Хоккей
02.10.2023, 19:52

ВИДЕО | Жуткая травма хоккеиста в Америке. Он кричал от боли и уехал со льда на носилках

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Самуэль Савуа
Самуэль Савуа
ФОТО: Nick Wosika | Scanpix

Серьезные травмы на предсезонке НХЛ, где каждый бьется за свое место под солнцем, не редкость. Но смотреть на то, как серьезно ломаются молодые игроки, всегда жутко. Именно такой случай и произошел в контрольной игре между „Чикаго“ и „Миннесотой“ в ночь с субботы на воскресенье. Пострадавшим был 19–летний нападающий „Блэкхоукс“ Самуэль Савуа, которому очень не повезло в борьбе у борта.

Как такового силового приема против Савуа применено не было. Защитник „Уайлд“ Голигоски, с которым вел борьбу Савуа, был не при чем — именно против Голигоски была попытка применить силовой прием, но форвард „Черных ястребов“ не сумел затормозить и рухнул ногами вперед.

По словам репортера „Блэкхокс“ Чарли Румелиотиса, Савуа кричал от боли, находясь на льду. Его пришлось выносить на носилках, поскольку он не мог подняться на ноги.

Источник - Sport24

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