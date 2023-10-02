ВИДЕО | Жуткая травма хоккеиста в Америке. Он кричал от боли и уехал со льда на носилках(1)
Серьезные травмы на предсезонке НХЛ, где каждый бьется за свое место под солнцем, не редкость. Но смотреть на то, как серьезно ломаются молодые игроки, всегда жутко. Именно такой случай и произошел в контрольной игре между „Чикаго“ и „Миннесотой“ в ночь с субботы на воскресенье. Пострадавшим был 19–летний нападающий „Блэкхоукс“ Самуэль Савуа, которому очень не повезло в борьбе у борта.
Как такового силового приема против Савуа применено не было. Защитник „Уайлд“ Голигоски, с которым вел борьбу Савуа, был не при чем — именно против Голигоски была попытка применить силовой прием, но форвард „Черных ястребов“ не сумел затормозить и рухнул ногами вперед.
По словам репортера „Блэкхокс“ Чарли Румелиотиса, Савуа кричал от боли, находясь на льду. Его пришлось выносить на носилках, поскольку он не мог подняться на ноги.
Источник - Sport24
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