Бильярдист из Эстонии занял второе место на престижном турнире

На юниорском турнире, носящем имя живой легенды Шейна ван Боинга, Гнадеберг проиграл в финале американцу Лазару Мартинесу со счетом 7:9.

Представитель Эстонии взял ход матча под свой контроль, и при счете 5:2 казалось, что первое место у него в кармане. К сожалению, в следующий момент счет стал равным 5:5, и вскоре Гнадеберг уже проигрывал со счетом 7:8.

К сожалению, Гнадеберг допустил серьезную ошибку и титул завоевал американец.

Всего в соревнованиях приняло участие 41 юный спортсмен.



На Открытом чемпионате США, проходившем в то же время и на той же площадке, представитель Эстонии Денис Грабе оказался вне плей-офф, т.е. не вошел в число 64 лучших из 256 участников, и занял 65-е место.

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