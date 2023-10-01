Риши Сунак пояснил слова министра обороны об отправке британских военных в Украину

Британия и другие союзники старательно избегают формального военного присутствия на территории Украины из-за рисков вступления в прямой конфликт с Россией. Заявление Шаппса в интервью газете Sunday Telegraph, о том что «в конечном итоге обучение [украинских военных] будет перенесено ближе [к территории Украины] и фактически непосредственно на Украину“, уже вызвало резкую реакцию российских властей.

В частности бывший президент России Дмитрий Медведе в привычной оскорбительной манере написал в телеграм-канале, что британские власти активно толкают Россию к третьей мировой войне.

Отвечая на вопросы журналистов перед конференцией Консервативной партии в Манчестере, Сунак заявил: «Министр обороны имел в виду, что, возможно, в будущем мы сможем проводить обучение в Украине“. «Но это что-то на долгосрочную перспективу, а не здесь и сейчас. Британских солдат не отправят участвовать в текущем военном конфликте“, — добавил он.

За последний год, как пишет Sunday Telegraph, Великобритания уже подготовила 26,5 тыс. украинских военных, а до конца года их число должно составить около 30 тысяч, пишет Би-би-си.

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