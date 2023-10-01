Трагедия в Испании: не менее 11 человек погибли при пожаре в ночном клубе

Пожар вспыхнул в популярном ночном клубе Teatre, расположенном в районе Аталайас, около 6 утра по местному времени.

Власти сообщают, что число погибших может возрасти. Экстренные службы все еще ищут нескольких пропавших без вести людей.

„Мы в ужасе“, — заявил мэр Мурсии Хосе Бальеста в эфире испанского телеканала 24h. Он объявил трехдневный траур в городе.

По словам мэра, на место происшествия прибывают родственники посетителей клуба, которые надеются найти близких.

Неясно, что стало причиной пожара, но известно, что огонь разгорелся в то время, когда клуб еще был открыт для посетителей.

Как сообщили представители экстренных служб, пожарным удалось проникнуть внутрь около 08:00, и они обнаружили четыре тела, а примерно через 40 минут — еще два.

Четверо пострадавших находятся в больнице – они отравились угарным газом. В местном спортивном комплексе проводятся консультации для пострадавших.

Мэрия Мурсии заявила, что «глубоко сожалеет“ о случившемся, и выразила соболезнования пострадавшим.

Мурсия (исп. Murcia) — город на юго-востоке Испании, административный центр автономного сообщества Мурсия и одноименной провинции.

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