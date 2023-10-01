Сетевая газовая компания третий раз за полгода повышает стоимость своей услуги

С 1 июня 2023 года цена на сетевую услугу была повышена до 7,991 €/МВтч (0,007991 €/кВтч). С 1 октября 2023 стоимость сетевой услуги подорожала до 8,241 €/МВтч (0,008241 €/кВтч). Начиная с 4 декабря 2023 стоимость сетевой услуги AS Gaasivõrk составляет 12,139 €/МВтч (0,012139 €/кВтч).

К стоимости сетевой услуги добавляется налог с оборота. Стоимость с налогом с оборота составляет (с 4 декабря) 0,014567 €/кВтч.

Предприятие Gaasivõrk объяснило повышение цены сетевой услуги ростом цен в передаточных сетях, принадлежащих Elering AS.

Руководитель Gaasivõrk Трийну Тамм сказала ERR, что дальнейшего роста платы они не прогнозируют, так как потребление газа стабилизировалось. «Скорее можно надеяться на снижение сетевой платы, если объемы потребления газа будут восстанавливаться“, - сказала она.

AS Gaasivõrk – входящее в концерн AS Eesti Gaas предприятие распределительной сети природного газа. В соответствии с Законом о природном газе мы обеспечиваем безопасную и надежную транспортировку природного газа всем потребителям в районе нашей сети.

Под нашим управлением находится 1500 км распределительных сетей, к которым подключены 45 000 пунктов потребления.



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