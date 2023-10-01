ФОТО | В T1 состоялось показательное выступление лучшего триал-райдера стран Балтии

Если в субботу специальная трасса была построена в тартуском торговом центре Лыунакескус, то в воскресенье - в T1. Андрис Гринфельдс из Латвии, лучший триал-райдер в Прибалтики, продемонстрировал свои навыки.

Как в Лыунакескусе, так и в Т1, в качестве главного приза среди всех участников были разыграны два VIP-билета на международное соревнование TRIXS 2023, которе состоится 28 октября в Унибет Арене, где 33-кратный чемпион мира Тони Боу, серебряный призер чемпионата мира этого года Хайме Бусто и бронзовый призер чемпионата мира Габриэль Марселли выступят в экстремальном шоу.

Билеты на TRIXS 2023 продаются в Piletitasku.

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