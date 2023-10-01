В Турции у здания МВД произошел мощный взрыв. Власти говорят о теракте

Глава МВД Али Ерликая назвал случившееся терактом. По его словам, атаку совершили двое террористов, подъехавших на автомобиле к входным воротам Главного управления охраны МВД. Одного из них “нейтрализовали“ сотрудники сил безопасности, другой совершил самоподрыв, говорится в сообщении министра в соцсети X. Два сотрудника полиции в ходе инцидента получили ранения, добавил министр.

Турецкий телеканал TGRT Haber опубликовал на своем сайте кадры, на которых видно опустевшее место происшествия и слышны звуки сирен. Сообщается, что власти страны приняли “всеобъемлющие меры безопасности“.

По информации местных журналистов, в здание МВД выстрелили из гранатомета из окна серого легкового автомобиля Renault, припаркованного у министерства.

Центр Анкары был перекрыт, на месте работают спецподразделения полиции, пожарные и спасатели. Генпрокуратура Анкары начала расследование по статье о теракте.

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