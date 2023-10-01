Профессор ТУ: вакцинация от коронавируса и бустерная доза помогли предотвратить за год больше тысячи смертей

„Разница между ожидаемым и фактическим числом смертей среди вакцинированных означает число спасенных жизней и свидетельствует об эффективности и результативности вакцин. Согласно модели, в прошлом году с помощью вакцин против коронавируса было спасено до 1400 жизней. Это столько же, сколько совокупное население Вормси, Кихну и Рухну“, – цитирует Фишер rus.err .

По ее словам, данные показывают, что смертность от коронавируса на 1000 человек пожилого возраста, прошедших первичную вакцинацию, более чем в три раза ниже, чем у их невакцинированных сверстников. “Однако среди тех, кто получил бустерную дозу, эта разница в среднем в семь раз больше. Эффект от второй дозы вакцины был наиболее выражен в возрастной группе 80+, где разница с невакцинированными была более чем 20-кратной“, – сообщила профессор.