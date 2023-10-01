Профессор ТУ: вакцинация от коронавируса и бустерная доза помогли предотвратить за год больше тысячи смертей(3)
Согласно свежему анализу, вакцинация против COVID-19 в прошлом году уберегла от смерти до 1400 жителей Эстонии старше пятидесяти лет, сообщила профессор Института математики и статистики Тартуского университета и бывший член Научного совета Криста Фишер.
Согласно свежему анализу заболевания коронавирусом и вакцинации, смертность от коронавируса среди людей, получивших бустерную дозу, была примерно в семь раз ниже, чем среди невакцинированных, причем важность бустерных доз увеличивается с возрастом вакцинированного.
„Разница между ожидаемым и фактическим числом смертей среди вакцинированных означает число спасенных жизней и свидетельствует об эффективности и результативности вакцин. Согласно модели, в прошлом году с помощью вакцин против коронавируса было спасено до 1400 жизней. Это столько же, сколько совокупное население Вормси, Кихну и Рухну“, – цитирует Фишер rus.err.
По ее словам, данные показывают, что смертность от коронавируса на 1000 человек пожилого возраста, прошедших первичную вакцинацию, более чем в три раза ниже, чем у их невакцинированных сверстников. “Однако среди тех, кто получил бустерную дозу, эта разница в среднем в семь раз больше. Эффект от второй дозы вакцины был наиболее выражен в возрастной группе 80+, где разница с невакцинированными была более чем 20-кратной“, – сообщила профессор.
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