G4S: в охранном бизнесе Эстонии наблюдается интересный парадокс

С вышеперечисленными тратами G4S справляется благодаря своей внутренней эффективности и технологическому развитию, что помогает обслуживать больше клиентов при тех же ресурсах.

Помимо расходов на зарплаты, растут и другие цены производственного фактора, отметил Сарапуу: например, расходы на центр управления и обслуживание клиентов, а также все расходы, связанные с автомобилями.

Лиллелехт добавил, что услуга физической охраны никуда не делась, однако в этом секторе уже много лет наблюдается снижение объемов.

„Деньги, полученные в результате повышения цен, уходят на покрытие расходов на предлагаемую услугу“, – согласен с ним Лиллелехт. Он добавил, что львиную долю стоимости охранной услуги составляет зарплата охранников с соответствующей профессиональной квалификацией. К этому добавляются прочие расходы, связанные с людьми, такие как обучение, рабочая одежда, спецснаряжение и т. д. «Услуга охраны стоит дорого, но почти 80 процентов ее часовой стоимости уходит на зарплаты. От объекта к объекту, конечно, цифра немного варьируется“, – сказал он.

С ростом инфляции растут и зарплаты работников. В G4S более трети находящихся в работе патрульных экипажей обслуживают клиентов услуги охраны дома. Выросшая пару месяцев назад стоимость услуги должна покрывать эту часть расходов на рабочую силу. «Сейчас, когда в экономике все неспокойно, клиенты чувствительны к цене, поэтому направить на них весь рост расходов нельзя, следовательно, повышение стоимости не покрывает всего роста зарплат“, – объяснил Сарапуу.

Например, в середине лета G4S повысил стоимость услуги охраны дома, что, однако, не означает, что выросла и прибыль. «В случае данной услуги последнее повышение цены компенсировало менее половины роста цены производственного фактора. Остальное необходимо найти за счет повышения эффективности рабочих процессов“, – отметил председатель правления G4S Прийт Сарапуу.

В фокусе – дополнительные преимущества

Услуга охраны – это услуга, зависящая от объема, и, по словам Лиллелехта, в этой сфере можно повышать цены и зарплаты, предлагая дополнительные преимущества. Часто задача охранника заключается не только в том, чтобы охранять имущество и обеспечивать порядок. Он может быть, например, администратором и так далее.

По словам Лиллелехта, многие охранники также обеспечивают на объектах пожарную безопасность: например, следят, закрыты ли двери в противопожарных зонах и свободны ли эвакуационные пути. При необходимости они готовы отреагировать на пожар. «Как говорится, вор оставляет стены, а огонь не оставляет даже этого. Если кто-то украдет в магазине две бутылки дорогого коньяка, это плохо. А если сгорит весь магазин, ущерб будет во много раз больше“, – привел он пример дополнительных преимуществ услуги охраны.

„Необходимо подумать, может ли охранник делать еще что-то в дополнение к своей обычной работе. Он может быть незаменимым центром здания, который обеспечивает охрану и защиту, но также готов решать и многие другие проблемы и вопросы“, – сказал Лиллелехт и привел в пример умный датчик дыма и угарного газа Nublu, который по своей сути является услугой уведомления о пожаре. Он сообщает о возможной опасности пожара, при необходимости на место выезжает экипаж – то есть охранная услуга объединена с обеспечением пожарной безопасности.

Подорожание должно быть обоснованным

Повышать стоимость услуги до бесконечности нельзя. Надо уметь поставить себя на место клиента и подумать, сопровождается ли рост цены дополнительной ценностью, чтобы цена была для него оправданной. «Если качество и доверие растут, клиенты согласны платить больше“, – сказал Лиллелехт и добавил, что спрос на услугу охраны обязательно сохранится, поскольку кражи и опасности, к сожалению, никуда не исчезли и по-прежнему необходимо обеспечивать безопасность.