Авто
01.10.2023, 11:49

ВИДЕО | Смотрите, как дрифтует советский тактор „Кировец“ на соревнованиях в Эстонии

 (9)

В субботу в поселке Сяревере (Ярвамаа) прошел чемпионат страны по вспашке, в рамках которого была организована выставка старой сельскохозяйственной техники.

Среди разнообразных машин был представлен и трактор советских времен „Кировец“, который продемонстрировал на поле дрифт.

„Кировец“ - советский колёсный трактор общего назначения повышенной проходимости. Трактор предназначен для выполнения в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными широкозахватными машинами сельскохозяйственных (вспашка и глубокое рыхление почвы, культивация, дискование, боронование, лущение стерни, посев, снегозадержание), транспортных, дорожно-строительных, мелиоративных, землеройных и других работ. Выпускался на Кировском заводе в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии