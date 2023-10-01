ВИДЕО | Смотрите, как дрифтует советский тактор „Кировец“ на соревнованиях в Эстонии

Среди разнообразных машин был представлен и трактор советских времен „Кировец“, который продемонстрировал на поле дрифт.

„Кировец“ - советский колёсный трактор общего назначения повышенной проходимости. Трактор предназначен для выполнения в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными широкозахватными машинами сельскохозяйственных (вспашка и глубокое рыхление почвы, культивация, дискование, боронование, лущение стерни, посев, снегозадержание), транспортных, дорожно-строительных, мелиоративных, землеройных и других работ. Выпускался на Кировском заводе в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).