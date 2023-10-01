Британия планирует отправить в Украину своих военных

До сих пор, как отмечает агентство Reuter, Британия и другие союзники избегали формального военного присутствия на территории Украины из-за рисков вступления в прямой конфликт с Россией.

Грант Шаппс рассказал газете, что в пятницу провел с начальником генштаба британских вооруженных сил Патриком Сандерсом совещание, итогом которого стал план обучать украинских солдат и офицеров на территории их же страны.

„Я говорил сегодня о том, что в конечном итоге обучение будет перенесено ближе [к территории Украины] и фактически непосредственно в Украину“, — сказал министр. За последний год, как пишет Sunday Telegraph, Великобритания уже подготовила 26,5 тыс. украинских военных, а до конца года их число должно составить около 30 тысяч.

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