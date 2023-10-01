СВОДКА ЗА СУТКИ | В центре Таллинна водитель Lexus врезался в дом. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

В субботу, 30 сентября, в 00.20 на 1-м километре шоссе Яэсмяэ — Керну (село Пяллу, волость Сауэ, Харьюмаа) водитель (личность которого пока не установлена) на Mini One выехал с шоссе и перевернулся. Находившиеся в автомобиле пассажиры (32-летний мужчина и 45-летний мужчина) доставлены в больницу.

В 02.21 в Таллинне на перекрестке улицы Куремарья и Мяннику теэ 41-летняя женщина с признаками опьянения потеряла контроль над электросамокатом и упала. Пострадавшую доставили в больницу.

В 13.46 на 6-м километре шоссе Таллинн — Рапла — Тюри 84-летний мужчина потерял управление своей машиной VAZ 21061, выехал с дороги и врезался в дерево. Обстоятельства ДТП уточняются. Водитель доставлен в больницу.

В 14.53 в Таллинне на Пярнуском шоссе у дома номер 180 двигавшийся по обочине на велосипеде 51-летний мужчина решил пересечь проезжую часть и получил удар от автомобиля Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 65-летний мужчина. Последний начал движение на разрешающий сигнал светофора. Велосипедист доставлен в больницу.

В 16.56 в поселке Тойла (Ида-Вирумаа) 59-летний мужчина не справился с управлением велосипедом и столкнулся с автомобилем Škoda, которым управлял 38-летний мужчина. Велосипедиста доставили с больницу.

В 18.13 в Таллинне на Нарвском шоссе у дома 180 49-летний велосипедист потерял контроль над своим транспортным средством и упал. Мужчину доставили в больницу.

В 21.14 в Таллинне на Тартуском шоссе у дома номер 86, по предварительным данным, 54-летний мужчина на Toyota RAV4 сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пешеход — 44-летний мужчина — доставлен в больницу.

В 21.24 в Таллинне на Пярнуском шоссе у дома номер 40 41-летний мужчина на автомобиле Lexus GS300 потерял управление своим транспортным средством и врезался в дом. Водитель доставлен в больницу.

За сутки полицейские отстранили от управления транспортным средством 14 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения.