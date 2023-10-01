Правительство выделило более 18 миллионов евро для обеспечения работы общественного транспорта

На внутригосударственное авиасообщение был выделен 1 812 000 евро, на паромное сообщение - 1 179 000 и на содержание уездных автобусных линий - 15 296 000 евро.

Базовый бюджет общественного транспорта в 2023 году составляет 78,8 миллиона евро, дополнительные средства составили 11 миллионов евро, таким образом всего на поддержку общественного транспорта в этом году было выделено 89,8 миллиона. С учетом индексации договоров в 2023 году прогнозируемые текущие расходы составят всего 108,09 миллиона, что на 16 процентов больше, чем в прошлом году.

„Рост расходов на общественный транспорт был заметным, чему способствовали как резко выросший индекс потребительских цен, цены на горючее, так и расходы на рабочую силу, - отметил министр регионального развития Мадис Каллас. – Чтобы доступность общественного транспорта, особенно в сельских районах, не оказалась под угрозой, мы обратились к правительству с ходатайством о дополнительном финансировании из правительственного резерва, которое сегодня и было одобрено“.