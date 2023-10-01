В США утвердили временный бюджет, не включающий помощь Киеву. Как так вышло?

Палата представителей Конгресса США, а вслед за ней и Сенат, в субботу одобрили законопроект о временном финансировании, направленный на предотвращение шатдауна, грозившего начаться в полночь. Вскоре Белый дом сообщил, что законопроект подписал президент Джо Байден.

Временное финансирование на 45 дней включает средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий, но не предусматривает помощи Украине.

Джо Байден в опубликованном на сайте Белого дома заявлении выразил уверенность в том, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти добьется принятия инициативы о предоставлении Украине дополнительной помощи.

Если бы соглашение не было достигнуто, начался бы четвертый за последнее десятилетие шатдаун — так в Америке называют прекращение финансирования бюджетников. Оказались бы перекрыты расходы на госуправление, которые составляют около 25% всех трат бюджета. Ни социальные выплаты, ни возможность выпускать и рефинансировать долг при этом не ограничиваются.

Шатдаун — обычное дело в США. Оппозиция часто превращает рутинное бюджетное голосование в политический торг, чтобы вынудить своих противников в Белом доме пойти на уступки.

На этот раз сторонники Дональда Трампа из числа республиканских ультрас требуют обуздать миграцию и урезать госрасходы. Президент-демократ Джо Байден и его однопартийцы в Сенате называют замах оппонентов неприемлемым.

Конгресс уже второй раз в этом году ставит на карту платежеспособность правительства. Весной угроза была даже серьезнее: Америка оказалась перед лицом первого в ее истории дефолта. Тогда республиканцы не давали правительству демократов наращивать госдолг, и все могло закончиться мировым финансовым кризисом.

С дефолтом всё разрешилось в последний момент, но не без последствий.