ВИДЕО | Матч чемпионата Нидерландов был завершен досрочно из-за серьезной травмы вратаря

На 83-й минуте при счёте 3:2 в пользу «Аякса“ вратарь «Валвейка“ Этьен Вассен бросился в ноги игроку гостей Брайану Бробби, вбегавшему в штрафную площадь с мячом. Голкипер получил болезненный удар коленом в голову и потерял сознание. Вассену тут же начали оказывать помощь медики.

Стюарды выбежали на поле и накрыли игрока одеялами, чтобы телекамеры не смогли запечатлеть его травму. В конечном итоге вратаря унесли с поля на носилках, а матч был завершён досрочно.

Позже вратарь футбольного «Валвейка“ Этьен Вассен пришёл в сознание после тяжёлого столкновения и был доставлен в больницу. Об этом сообщает “Чемпионат“.

Директор «Валвейка“ Франк ван Моссельвельд первым выступил на тему случившегося:“Мы все шокированы. К счастью, Этьен находился в сознании, когда его помещали в машину скорой помощи. Но при этом он понятия не имел, что произошло на поле. Зато он отвечал на вопросы, и это не может не радовать“.

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